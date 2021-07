AS Berupaya Berikan Vaksin Aman dan Efektif ke Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y. Kim mengumumkan kedatangan 1.500.100 dosis vaksin covid-19 Moderna ke Indonesia. Pengiriman tahap kedua ini merupakan komitmen AS untuk membantu mengakhiri pandemi covid-19 di seluruh dunia."Kami berupaya untuk memberikan sebanyak mungkin vaksin yang aman dan efektif sehingga sebanyak mungkin orang Indonesia dapat divaksinasi secepatnya," tutur Dubes Kim, dikutip dari pernyataan Kedutaan Besar AS di Indonesia, Kamis, 15 Juli 2021.Pengiriman ini menjadikan total vaksin yang dikirim AS untuk Indonesia melalui COVAX Facility sebanyak 4,5 juta dosis. Pada 11 Juli kemarin, Negeri Paman Sam sudah mengirimkan tiga juta dosis vaksin Moderna ke Indonesia."Amerika Serikat akan berkontribusi untuk membantu mengakhiri pandemi ini dan membangun kembali dunia yang lebih siap untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman kesehatan di masa depan, agar semua orang dapat hidup dengan aman dan sehat. Penting untuk terus diingat: Tidak ada satu orang pun yang aman hingga semua orang aman," katanya.Amerika Serikat telah memberikan komitmen bersejarah berupa kontribusi senilai USD4miliar dari rakyat Amerika melalui Gavi, untuk COVAX Advance Market Commitment (COVAX AMC). Kontribusi AS mendukung pembelian dan pengiriman vaksin covid-19 untuk 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia.Dengan pengiriman terbaru ini, maka Indonesia telah menerima lebih dari 12,7 juta dosis melalui COVAX AMC, sebuah inisiatif global untuk mendukung akses adil ke vaksin covid-19 yang aman dan efektif.Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah berkomitmen untuk menyediakan 80 juta vaksin covid-19 yang aman dan efektif bagi negara-negara yang memerlukan di seluruh dunia. Dukungan ini untuk membantu mengakhiri pandemi covid-19.Rencana Biden terkait 80 juta dosis yang akan didonasikan ini mencakup lebih dari 23 juta dosis untuk Asia, sebagai upaya untuk menjaga agar kawasan - termasuk Indonesia - aman.AS juga memberikan bantuan untuk upaya respons covid-19 Indonesia yang lebih luas. Negeri Paman Sam sudah menginvestasikan USD36 juta untuk mendukung upaya Indonesia meningkatkan pelayanan vaksinasi, mempercepat tes dan pelacakan kasus, berbagi informasi faktual, serta meningkatkan kapasitas dan pelayanan fasilitas kesehatan.Kontribusi AS mencakup lebih dari 1.000 ventilator yang saat ini digunakan di 600 rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia.(FJR)