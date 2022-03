Populer Internasional: India Tembak Rudal ke Pakistan Hingga Trump Gemari Diktator

Berikut selengkapnya:

New Delhi: India mengatakan secara tidak sengaja menembakkan rudal ke Pakistan. Kabar tersebut menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Sabtu, 12 Maret 2022.Dua berita terpopuler lainnya adalah seruan agar pemuda Asia dan Afrika bersatu menghadapi perang dunia dan anak Donald Trump yang mengatakan bahwa ayahnya tidak benar-benar menggemari para diktator dunia.India mengatakan insiden penembakan rudal yang tak disengaja itu terjadi akibat ‘kerusakan teknis’ selama pemeliharaan rutin. "Insiden ini sangat disesalkan dan kami tidak ada korban jiwa," ucap pernyataan Pemerintah India.Sedangkan militer Pakistan mengatakan, "Sebuah benda terbang berkecepatan tinggi telah jatuh di dekat kota timur Mian Channu dan jalur penerbangannya telah membahayakan penerbangan penumpang."Kedua negara tetangga ini dikenal seringkali terlibat ketegangan. Mereka diketahui secara luas memiliki senjata nuklir.Apa lagi yang disampaikan India terkait insiden ini? Cek selengkapnya di sini Presiden Asian African Youth Government (AAYG) Sadam Al Jihad mengajak pemuda di Asia dan Afrika untuk bersatu dan bangkit di tengah dinamika global. Salah satu yang harus dihadapi saat ini adalah perang antara Rusia dan Ukraina.Hal Itu disampaikan Sadam dalam webinar internasional dengan tema 'Fostering the Soft Diplomacy Strategy to Enhance Global Cooperation in the Asia Africa Region'.Menurutnya, AAYG harus menjadi platform bagi para pemimpin muda dari kawasan Asia dan Afrika untuk mempromosikan perdamaian ke dunia.Apa lagi yang disampaikan Sadam terkait situasi geopolitik global yang terus berkembang saat ini? Cek selengkapnya di sini Donald Trump Jr. kini mengklaim ayahnya, Donald Trump, hanya berpura-pura menyukai sejumlah sosok diktator dunia. Namun, publik tidak memercayainya."Dia tahu persis bagaimana memainkan orang-orang ini," kata anak dari mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam sebuah video, dilansir dari HuffPost, Jumat, 11 Maret 2022."Dia 'memainkan' mereka semua seperti biola," ujar Trump Jr.Siapa saja tokoh diktator yang selama ini dianggap digemari Trump? Cek selengkapnya di sini