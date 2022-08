Bertemu Pelosi, Presiden Taiwan Tegaskan Tak Akan Mundur dari Ancaman Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Taipei: Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada Rabu 3 Agustus 2022 di Kantor Kepresidenan di Taipei. Pelosi mendapat penghargaan kehormatan'Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon'.Presiden Tsai menyambut Pelosi dan menggambarkannya sebagai "negarawan yang luar biasa”.“Kami benar-benar berterimakasih kepada Anda karena telah melakukan kunjungan ini ke Taiwan,” ujar Presiden Tsai, seperti dikutip Taiwan News.Bagi Tsai, Pelosi adalah salah satu teman lama Taiwan. Sebagai Ketua DPR AS, Presiden Taiwan mengatakan bahwa dia memiliki "kekaguman yang besar" untuknya.Tsai bahkan mengatakan bahwa Taiwan akan "melakukan apa pun untuk menjaga perdamaian dan stabilitas negara".“Kami ingin bekerja sama dan bekerja dalam persatuan dengan semua negara demokrasi di seluruh dunia untuk menjaga nilai-nilai demokrasi,” ucapnya."Taiwan tidak akan mundur (dari ancaman militer Tiongkok) ,” tegas Presiden Tsai.Nancy Pelosi sebelumnya telah bertemu dengan anggota Legislatif Yuan. Pembicaraan akan fokus pada mempromosikan kepentingan bersama dan memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Pelosi dalam sebuah pernyataan.“Adalah ‘hak istimewa’ untuk menerima Order of Propitious Clouds dengan Special Grand Cordon atas nama Kongres AS,” ujar Pelosi, melalui Twitter.Pelosi, bersama dengan enam anggota parlemen AS lainnya, tiba di Taiwan Selasa malam dalam kunjungan mendadak -,namun sangat dinanti,- yang diprotes oleh Beijing. Dia adalah politisi AS dengan peringkat tertinggi yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun. Menjelang pertemuannya dengan anggota parlemen, Pelosi mengatakan bahwa itu adalah pujian baginya ketika orang Taiwan menyebutnya sebagai teman baik mereka dan menambahkan bahwa dia datang dalam persahabatan dan perdamaian."Kita harus mencari cara bagaimana kita bisa maju bersama. Kerja sama ekonomi AS-Taiwan sangat penting dan kami ingin meningkatkan kerja sama antarparlemen," kata Pelosi.Tidak hanya itu, Pelosi juga mengucapkan selamat kepada pemerintah Taiwan atas penanganan pandemi covid-19. Dia mengatakan AS ingin belajar bagaimana Taiwan menangani situasi dan juga ingin bekerja sama dengan Taiwan dalam isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim.