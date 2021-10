Suntik 1 Miliar Vaksin Covid-19, India Heboh Buat Perayaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New Delhi: Kementerian Kesehatan India mengatakan, pihaknya memberikan satu miliar dosis vaksin covid-19 kepada warganya pada Kamis, 21 Oktober 2021. 1 Miliar vaksin diberikan, setelah setengah tahun lonjakan kasus yang tajam hampir menghancurkan sistem kesehatan di India.Dilansir dari AFP, Kamis, 21 Oktober 2021, pemerintah India akan merayakan tonggak sejarah ini. Perdana Menteri India, Narendra Modi berterima kasih kepada para petugas kesehatan. Selain itu, pengumuman khusus disiarkan di stasiun kereta api, bandara, dan monumen yang dinyalakan dengan warna nasional.Menteri Kesehatan India, Mansukh Mandaviya pun akan meluncurkan lagu khusus, yang dibawakan oleh penyanyi tersohor, Kailash Kher. Selain itu, terdapat sebuah film audio-visual di Benteng Merah yang bersejarah di New Delhi.“Selamat India! Ini adalah hasil dari kepemimpinan mampu PM Modi visioner,” kata Mandaviya dalam unggahan Twitter.Setidaknya, sekitar tiga perempat orang dewasa di negara berpenduduk 1,3 miliar orang ini diketahui mendapat satu suntikan dan 30 persennya telah divaksinasi lengkap. Sebelumnya, India sempat mengalami lonjakan besar kasus positif covid-19 pada April dan Mei lalu.Saat itu, Kementerian Kesehatan India melaporkan, lebih dari 400 ribu infeksi dan empat ribu kematian per hari. Bahkan, pihak rumah sakit tidak mampu mengatasi lonjakan dan para petugas praktik penghilangan jenazah (krematorium) menyatakan kewalahan.Sejak saat itu, berbagai upaya pemerintah India disebut sukses menurunkan jumlah kasus, dengan kurang dari 15 ribu infeksi per hari dan sebagian besar aktivitas telah kembali normal.Tiongkok diketahui menjadi negara yang menyuplai banyak dosis kepada India. Pemerintah Tiongkok pun menyatakan, telah memberikan lebih dari 2,3 miliar suntikan dosis covid-19.Hingga kini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, terdapat 14.623 kasus baru covid-19 di India dan kasus kematian mencapai angka 452.651 per Rabu, 20 Oktober 2021.