Gegara Sanksi, AS Tidak Akan Undang Kepala Eksekutif Hong Kong ke KTT APEC

Amerika Serikat (AS) tidak akan mengundang kepala eksekutif Hong Kong untuk mengunjungi San Francisco selama KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik ( APEC ) pada November mendatang. Saat ini, John Lee tengah menghadapi sanksi AS.AS akan menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin APEC tahun ini, di mana Hong Kong menjadi salah satu anggotanya. Pejabat tinggi Hong Kong John Lee ditempatkan di bawah sanksi AS pada 2020, karena perannya dalam menerapkan apa yang dianggap Washington sebagai undang-undang keamanan nasional Hong Kong yang “kejam”, ketika dia menjadi sekretaris keamanan kota.Pada Juni lalu, sekelompok anggota parlemen termasuk Senator Republik Marco Rubio, mengirim surat ke Kementerian Luar Negeri AS mendesak untuk melarang Lee masuk ke Negeri Paman Sam itu.The Washington Post melaporkan, keputusan AS tentang Lee mengutip pejabat AS, dan kemarin dua pembantu kongres mengkonfirmasi bahwa Departemen Luar Negeri telah memberi tahu anggota Kongres bahwa Lee tidak akan diundang.Rubio mengatakan, itu adalah "keputusan yang tepat". "Tetap akan tetap bahkan jika keputusan itu memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya," katanya, dilansir dari Malay Mail, Sabtu, 29 Juli 2023."Menampung pelanggar hak asasi manusia yang dikenai sanksi yang menindas warga Hong Kong adalah hal yang tidak bisa dimulai," kata Rubio.Dalam penunjukan Lee pada 2020, Kementerian Keuangan AS mengatakan, dia telah terlibat dalam "memaksa, menangkap, menahan, atau memenjarakan" orang-orang di Hong Kong yang memprotes undang-undang keamanan nasional.Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, partisipasi semua delegasi dalam acara APEC akan "sesuai dengan undang-undang dan peraturan AS dan berdasarkan semangat dan prinsip APEC.""Kami akan bekerja dengan Hong Kong, Tiongkok untuk memastikan partisipasi yang tepat di San Francisco," kata juru bicara itu. Ia menambahkan, Presiden AS Joe Biden telah mulai mengirimkan undangan untuk acara tersebut.Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menyatakan, "oposisi kuat" Beijing terhadap keputusan AS.“Ini melanggar aturan APEC, dan melanggar komitmen yang dibuat oleh AS,” kata juru bicara Kedutaan Liu Pengyu.KTT para pemimpin APEC dipandang sebagai tempat yang memungkinkan bagi Biden untuk mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, karena kedua negara berusaha untuk menstabilkan hubungan yang bermasalah.