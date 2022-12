Tidak Ada Varian Baru Muncul dari Kasus Terkini Covid-19 Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Data terbaru dari Tiongkok menunjukkan tidak ada varian baru covid-19 yang muncul. Terlepas dari banyaknya infeksi yang menyebar ke seluruh negeri.Pernyataan 28 Desember 2022 dari Gisaid, sebuah inisiatif ilmu data global, mengonfirmasi belum ada varian baru yang muncul dari wabah saat ini di Tiongkok. Lembaga itu telah melacak dan berbagi perubahan dalam virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, dan telah mengurutkan 14,4 juta genom dari 215 negara.“167 genom yang diserahkan ke Gisaid dalam empat hari terakhir memberikan gambaran tentang evolusi varian Omicron dan menunjukkan bahwa sekuens yang paling baru dibagikan dari Tiongkok ini terkait erat dengan varian yang telah beredar selama beberapa waktu,” kata Gisaid.Sementara Kepala Eksekutif Gisaid, Peter Bogner mengatakan kepada The Straits Times, Jumat 30 Desember 2022, bahwa “Sangat menggembirakan melihat data sekuens genom yang dikirimkan berasal dari berbagai provinsi dan periode waktu, menambah potret representatif dari varian yang saat ini beredar di Tiongkok.”Analisis dilakukan di Singapura di Agency for Science, Technology and Research’s Bioinformatics Institute (BII).Associate Professor Hsu Liyang, seorang ahli penyakit menular di NUS Saw Swee Hock School of Public Health mengatakan, 167 genom dari Tiongkok terlalu sedikit. Tetapi lebih banyak genom mungkin tidak menghasilkan wawasan yang berbeda selain memberikan gambaran yang lebih jelas tentang varian mana yang beredar di bagian Tiongkok.“Selama tiga tahun terakhir, ratusan varian berumur pendek telah muncul dengan dampak yang sangat kecil dari mayoritas,” tutur Direktur Eksekutif BII, Dr Sebastian Maurer-Stroh.Dia mengatakan genom baru-baru ini dari Tiongkok sebagian besar adalah BA.5.2 dan BF.7, yang sesuai dengan pola Asia secara umum.“Dengan dilanjutkannya perjalanan global, pola garis keturunan yang disinkronkan secara lebih luas akan diharapkan,” tambahnya.“Kami mengharapkan varian baru secara global sebagai hal yang biasa. Tiongkok, dengan jutaan orang terinfeksi setiap hari, akan menambah kemungkinan munculnya varian dan subvarian baru, tetapi tidak boleh dipilih sebagai satu-satunya atau bahkan risiko terbesar dari peristiwa semacam itu,” ucap Profesor Hsu.“Belum ada varian baru yang bonafide sejak varian Omicron muncul dari Afrika Selatan (yang populasinya jauh lebih kecil dari Tiongkok),” tutur Prof Tambyah.“Sub-varian dari varian Omicron telah muncul dari Asia Selatan dan belahan dunia lainnya, tetapi tidak ada yang dikaitkan dengan lonjakan kematian, meskipun ada lebih banyak infeksi,” sebutnya.Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, India, Jepang, dan Italia, telah memberlakukan langkah-langkah kesehatan seperti mewajibkan tes Covid-19 bagi pengunjung dari Tiongkok. Menurut para ahli bahwa Singapura belum melakukannya, dan itu adalah jalan yang paling bijak.“Pendekatan Singapura itu rasional. Mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pelancong yang masuk tidak lebih dari sekadar menunda potensi gelombang baru covid-19,” tutur Profesor Hsu.“Bahkan jika kita memiliki ratusan infeksi dari pelancong dari Tiongkok setiap hari, itu masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kasus lokal. pada gelombang sebelumnya," tutur Associate Professor Alex Cook, wakil dekan penelitian di Sekolah Kesehatan Masyarakat NUS Saw Swee Hock.“Begitu penularan komunitas telah meluas, manfaat mempertahankan kebijakan isolasi jauh berkurang. Demikian pula, negara-negara yang terburu-buru untuk membangun penghalang bagi pelancong Tiongkok meskipun memiliki gelombang besar dengan varian serupa kemungkinan besar terlalu berhati-hati,” Cook menambahkan.“Membatasi pengunjung akan menarik bagi beberapa negara dan beberapa orang, tetapi sementara itu dapat mengurangi kemungkinan lonjakan kasus ringan di sini. Saya tidak mengharapkan lonjakan apa pun untuk diterjemahkan ke banyak kasus yang parah. Baik kasus atau sistem perawatan kesehatan yang terancam,” tutur Profesor Dale Fisher, konsultan penyakit menular senior di NUH.Dia mengatakan harus ada manfaat dari intervensi. Menerapkan langkah-langkah terhadap pelancong dari Tiongkok tidak nyaman dan mahal, dan akan menghalangi perjalanan yang pada gilirannya akan memperpanjang dampak pada bisnis tertentu.“Kemungkinan besar negara-negara dengan banyak wisatawan dari Tiongkok akan mengalami lonjakan kasus sampai taraf tertentu,” kata Fisher.Untuk Singapura tingkat vaksinasi dan penguat yang tinggi bersama dengan kesamaan infeksi di masa lalu membuat penduduk lokal sangat tangguh.Prof Hsu menambahkan bahwa vaksin tetap efektif untuk mencegah penyakit parah dan kematian. Saat ini, 82 persen populasi Singapura memiliki perlindungan vaksin minimum, yang berarti mereka telah memiliki setidaknya tiga dosis vaksin mRNA atau Novavax, atau empat dosis vaksin Sinovac.Profesor Cook mengatakan vaksinasi dan infeksi sebelumnya secara substansial dapat mengurangi keparahan infeksi.“Itulah mengapa tingkat kematian kasus sekitar dua dari 10.000 infeksi selama 28 hari terakhir, yang sangat rendah meskipun kami kemungkinan secara resmi mendiagnosis sebagian kecil infeksi daripada sebelumnya,” tutur Cook.Tetapi Fisher merasa penting.“Upaya ekstra dalam pengawasan genomik di Tiongkok dan di semua negara yang memiliki kapasitas. Kami seharusnya hanya menerima pelancong yang divaksinasi dengan penguat yang diperlukan,” pungkas Prof Fisher.