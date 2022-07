Presiden Tiongkok Peringatkan Joe Biden Jangan Bermain Api Terkait Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Beijing: Presiden Tiongkok Xi Jinping memperingatkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden agar tidak ‘bermain dengan api’ atas Taiwan. Hal ini disampaikannya dalam pembicaraan kedua kepala negara melalui telepon.Peringatan dikeluarkan karena kekhawatiran meningkat atas kemungkinan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.Media pemerintah Tiongok mengatakan Xi mengatakan kepada Biden bahwa Amerika Serikat harus mematuhi "prinsip satu-China" dan menekankan bahwa pihaknya dengan tegas menentang kemerdekaan Taiwan dan campur tangan kekuatan eksternal.Tiongkok telah mengeluarkan peringatan yang meningkat tentang dampak jika Pelosi —,seorang Demokrat seperti Biden,— mengunjungi Taiwan, sebuah langkah yang akan menjadi pertunjukan dukungan AS yang dramatis. Meskipun belum pernah terjadi sebelumnya, untuk Taiwan, yang mengatakan pihaknya menghadapi peningkatan ancaman militer dan ekonomi Tiongkok.“Mereka yang bermain api hanya akan terbakar,” sebut media Pemerintah Tiongkok mengutip pernyataan Xi kepada Biden, seperti dikutip AFP, Jumat 29 Juli 2022.“(Kami) berharap pihak AS dapat melihat ini dengan jelas,” tegas Xi Jinping.Gedung Putih mengatakan panggilan telepon, yang kelima antara keduanya sebagai pemimpin, berlangsung selama lebih dari dua jam.Para pejabat AS mengatakan akan memiliki agenda luas termasuk diskusi tentang invasi Rusia ke Ukraina, yang belum dikecam Tiongkok.Namun pada intinya, para pejabat AS mengatakan, mereka melihat pertukaran itu sebagai kesempatan lain untuk mengelola persaingan antara dua ekonomi terbesar dunia. Selama ini, hubungan kedua negara semakin tertutupi oleh ketegangan atas Taiwan, yang telah dijanjikan Xi untuk bersatu kembali dengan China daratan bahkan dengan paksa jika perlu.AS tidak memiliki hubungan resmi dengan Taiwan dan mengikuti "kebijakan satu-China" yang mengakui pejabat di Beijing, bukan Taipei, secara diplomatis.Tetapi diwajibkan oleh undang-undang AS untuk menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri, dan tekanan telah meningkat di Kongres untuk dukungan yang lebih eksplisit.Ini tentang menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan presiden China, salah satu hubungan bilateral paling penting yang kita miliki, tidak hanya di kawasan itu, tetapi di seluruh dunia, karena itu sangat menyentuh,” juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada wartawan sebelum panggilan itu.Satu orang yang diberi pengarahan tentang perencanaan panggilan itu mengatakan bahwa pemerintahan Biden menganggap keterlibatan pemimpin-ke-pemimpin adalah cara terbaik untuk menurunkan ketegangan di Taiwan.Beberapa analis percaya Xi juga memiliki kepentingan untuk menghindari eskalasi saat ia mengincar masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya di sebuah kongres Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa. Kongres diperkirakan akan berlangsung di belahan bumi utara pada musim gugur.