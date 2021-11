Tiongkok Anggap Prediksi AS Soal Nuklir Mereka Berlebihan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tiongkok menganggap Amerika Serikat (AS) berlebihan saat mengungkap prediksi jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki Beijing. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin menilai AS melebih-lebihkan ancaman nuklir negaranya."Laporan yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan AS, seperti laporan-laporan sebelumnya, mengabaikan fakta dan penuh dengan prasangka," ucap Wang, dilansir dari AFP, Kamis, 4 November 2021.Sebaliknya, Wang menganggap bahwa AS yang menjadi ancaman nuklir terbesar dunia.Sebelumnya, Pentagon menyatakan Tiongkok membangun kekuatan nuklirnya lebih cepat hingga 2,5 kali dari perkiraan mereka tahun lalu.Berdasarkan perkiraan saat ini, Beijing diduga bisa memiliki 700 hulu ledak nuklir hingga 2027, dan melesat hingga 1.000 pada tiga tahun kemudian."Mereka (Tiongkok) menginvestasikan dan memperbanyak jumlah peluncur nuklir, baik dari darat, laut, dan udara, dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung ekspansi besar kekuatan nuklirnya ini," demikian laporan Pentagon.Belakangan ini, Negeri Paman Sam memang mengkhawatirkan pembangunan militer Beijing. Sebelumnya, Wakil Kepala Staf Gabungan AS, John Hyten mengatakan, Tiongkok akan mengalahkan militer negaranya jika Pentagon tak segera berbenah."Kecepatan mereka bergerak dan proyeksi mereka ke depan akan mengalahkan Rusia dan AS jika kita tidak melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Itu akan terjadi, jadi saya pikir kita harus bergerak," tutur Hyton.