Tiongkok Sebut Persinggahan Wapres Taiwan di AS Hanya 'Dalih'

Beijing: Tiongkok mengecam keras keputusan Amerika Serikat (AS) yang merancang skenario "persinggahan" bagi Wakil Presiden Taiwan Lai Ching-Te atau William Lai. Beijing menentang segala jenis kunjungan oleh "separatis kemerdekaan Taiwan" ke wilayah AS dengan tujuan apa pun.Pada tanggal 12 Agustus, dilaporkan bahwa William Lai berangkat ke Paraguay untuk menghadiri pelantikan presiden baru dan telah tiba di New York untuk "singgah" atau transit."Kami dengan tegas menentang pemerintah AS yang melakukan segala bentuk kontak resmi dengan Taiwan ," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dilansir dari Xinhua pada Senin, 14 Agustus 2023.Juru bicara tersebut mengatakan bahwa William Lai telah menetapkan sikapnya terhadap separatisme untuk "Kemerdekaan Taiwan." Menurut Tiongkok, AS dan Taiwan memang merencanakan keterlibatan dengan Lai dengan dalih "singgah."Menurut sang jubir, apa yang telah diperlihatkan AS dan Taiwan bertentangan dengan prinsip Satu Tiongkok, merusak kedaulatan dan integritas wilayah Negeri Tirai Bambu."Isu Taiwan adalah inti dari kepentingan Tiongkok, dasar dari fondasi politik hubungan Tiongkok-AS, dan garis merah yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan kedua negara," kata juru bicara tersebut.Ia juga mendesak AS untuk berpihak pada prinsip satu-Tiongkok dan juga komunike bersama Tiongkok-AS serta memenuhi komitmennya untuk tidak mendukung kemerdekaan Taiwan atau Dua-Tiongkok.Tiongkok menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi dan tak segan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.