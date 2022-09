Ngeri-ngeri Sedap, Wapres AS Kunjungi Zona Demiliterisasi Usai Korut Luncurkan Roket

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Seoul: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris mengunjungi perbatasan Korea Selatan yang dijaga ketat dengan Korea Utara yang bersenjata nuklir pada Kamis 29 September. Ini adalah bagian dari perjalanan yang bertujuan untuk memperkuat aliansi keamanan dengan Seoul.Pyongyang melakukan dua peluncuran rudal balistik terlarang pada hari-hari sebelum kedatangan Harris, melanjutkan serangkaian uji coba senjata yang memecahkan rekor tahun ini.Di sebuah pos pengamatan di atas bukit curam yang menghadap ke Korea Utara , Harris mengintip melalui teropong besar ketika tentara AS dan Korea Selatan menunjukkan fitur, termasuk pertahanan, di daerah tersebut."Itu sangat dekat," katanya, seperti dikutip AFP, Jumat 30 September 2022.Harris juga mengunjungi Desa Gencatan Senjata Panmunjom - tempat mantan Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Kim Jong-un pada 2019 - dan berbicara dengan tentara AS di Camp Bonifas di Area Keamanan Gabungan.Di sisi perbatasan Korea Utara di Panmunjom, penjaga dengan pakaian hazmat terlihat mengawasi saat Harris ditunjukkan garis demarkasi antara kedua negara - yang secara teknis masih berperang.Berbicara di Zona Demiliterisasi (DMZ), Harris mengatakan bahwa tentara AS dan Korea Selatan "melayani bahu-membahu untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan dunia ini".Harris mengatakan komitmen AS untuk pertahanan Korea Selatan adalah "kuat", menambahkan bahwa sekutu "selaras" dalam menanggapi ancaman yang berkembang yang ditimbulkan oleh program senjata Korea Utara.“Sekutu sama-sama menginginkan denuklirisasi lengkap di semenanjung Korea. Tetapi untuk sementara mereka siap untuk mengatasi segala kemungkinan,” katanya.Pejabat Korea Selatan dan AS telah memperingatkan selama berbulan-bulan bahwa Kim Jong-un sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir lagi.Harris mengecam "kediktatoran brutal Korea Utara, pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela, dan program senjata ilegal yang mengancam perdamaian dan stabilitas".Washington memiliki sekitar 28.500 tentara yang ditempatkan di Korea Selatan untuk membantu melindunginya dari Utara, dan sekutunya melakukan latihan angkatan laut bersama skala besar minggu ini untuk unjuk kekuatan.Perjalanan Harris ke DMZ kemungkinan akan membuat marah Pyongyang, yang mencap Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi sebagai "perusak perdamaian internasional terburuk" ketika dia mengunjungi perbatasan pada Agustus.Harris tiba di Seoul setelah perjalanan ke Jepang, di mana dia menghadiri pemakaman kenegaraan mantan perdana menteri Shinzo Abe yang terbunuh.Sebelumnya Kamis, Harris bertemu Presiden Yoon Suk-yeol untuk pembicaraan yang didominasi oleh masalah keamanan - meskipun Seoul juga menyuarakan keprihatinannya atas undang-undang baru yang ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden yang menghapus subsidi untuk mobil listrik yang dibangun di luar Amerika, yang berdampak pada pembuat mobil Korea seperti Hyundai dan Kia.Harris, wakil presiden wanita pertama Amerika, juga bertemu dengan apa yang disebut Gedung Putih sebagai "pemimpin wanita inovatif" Korea Selatan untuk membahas masalah kesetaraan gender, topik yang dia katakan dia angkat dengan Yoon selama pembicaraan mereka.Yoon, yang telah berjanji untuk menghapus Kementerian Kesetaraan Gender Seoul, telah menghadapi kritik dalam negeri karena kurangnya perempuan di kabinetnya.Pada Rabu, agen mata-mata Korea Selatan mengatakan uji coba nuklir Korea Utara berikutnya dapat terjadi segera bulan depan, kemungkinan setelah kongres partai Tiongkok yang akan datang tetapi sebelum ujian tengah semester AS.Rezim yang terisolasi itu telah menguji senjata nuklir enam kali sejak 2006, terakhir pada 2017. Awal bulan ini, rezim tersebut mengubah undang-undangnya, menyatakan dirinya sebagai tenaga nuklir yang "tidak dapat diubah"."Ancaman rudal nuklir Korea Utara yang semakin meningkat menimbulkan kekhawatiran di Seoul tentang keandalan komitmen pertahanan Washington," kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Universitas Ewha di Seoul.Tetapi mengirim supercarrier USS Ronald Reagan dan Harris ke Korea Selatan menunjukkan kemampuan militer dan kemauan politik Amerika, tambahnya.Selama masa jabatan Presiden Yoon, Seoul dan Washington telah meningkatkan latihan militer bersama, yang mereka tegaskan murni defensif. Korea Utara melihat mereka sebagai latihan untuk invasi.Selama perjalanannya, Harris juga mengangkat masalah Seoul bekerja lebih erat dengan Jepang dalam masalah keamanan.Seoul mengumumkan Kamis bahwa mereka akan mengadakan latihan anti-kapal selam trilateral dengan Jepang dan AS, latihan semacam itu yang pertama sejak 2017.Pejabat Korea Selatan mengatakan akhir pekan ini mereka telah mendeteksi tanda-tanda Pyongyang bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam.