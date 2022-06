Sosok Nupur Sharma, Politikus India yang Hina Nabi Muhammad

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Nupur Sharma kini menjadi pusat perhatian dunia. Ia mendapat kecaman dari dunia internasional, terutama negara Muslim karena menghina Nabi Muhammad Atas pernyataannya, politikus India itu mendapat sanksi. Partai Bharatiya Janata (BJP) telah menangguhkan Nupur Sharma selaku juru bicara partai itu.Sharma berprofesi sebagai advokat dan pemimpin BJP terkemuka. Lulusan hukum dari Delhi University, ia menyelesaikan LLM dari London School of Economics (LSE) pada 2011.Sharma telah terlibat dalam politik sejak masa kuliahnya. Dia juga bekerja sebagai Ambassador untuk Teach For India dari Juli 2009 hingga Juni 2010.Laman Times of India, Selasa, 7 Juni 2022 melaporkan, karir politik Sharma dimulai sejak 2008. Saat itu, ia terpilih sebagai presiden Persatuan Mahasiswa Universitas Delhi (DUSU).Ia kemudian bekerja dengan sayap pemuda di BJP. Sharma ikut dalam pemilihan Delhi 2015 melawan ketua Partai Aam Aadmi (AAP) Arvind Kejriwal dari kursi New Delhi. Namun, dia kalah dalam pemilihan kursi.Negara-negara Islam mengecam penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW oleh politikus partai yang berkuasa di India, Partai Bharatiya Janata (BJP). Qatar dan Kuwait memanggil perwakilan India untuk menyuarakan protes mereka secara sah.Qatar menuntut permintaan maaf terbuka dari India karena membiarkan perkataan Islamofobia semacam itu.Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga murka mengetahui pernyataan petinggi BJP dan mendesak dunia agar sadar dan menegur India."Telah berulang kali mengatakan bahwa India di bawah (Perdana Menteri Narendra) Modi menginjak-injak kebebasan beragama dan menganiaya umat Muslim. Dunia harus sadar dan menegur India dengan keras," ucap Sharif.“Cinta umat Islam untuk Nabi Muhammad SAW adalah yang tertinggi dan bisa mengorbankan hidupnya untuk sosok suci tersebut,” imbuh Sharif.Menurut Hindustan Times, juru bicara BJP Nupur Sharma dan pemimpin partai lainnya, Naveen Kumar Jindal, mengeluarkan pernyataan tidak sopan tentang Nabi Muhammad.Setelah dunia mengecam pernyataan itu, partai berusaha membuat jarak dari perkataan yang dibuat pemimpinnya. BJP mengumumkan sanksi terhadap keduanya.Nupur Sharma sekarang diskors setelah membuat pernyataan menghina Nabi dan istrinya Aisyah dalam debat TV. Sementara Juru Bicara BJP lainnya dan Naveen Kumal Jindal dikeluarkan dari partai sayap kanan atas komentar yang dia buat.