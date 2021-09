Peneliti Tiongkok: Covid-19 Kemungkinan Beredar di AS Sejak September 2019

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Beijing: Pertanyaan mengenai asal usul dari covid-19 masih menjadi polemik besar. Dua negara, Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) saling mencurigai mengenai asal muasal penyakit yang disebabkan oleh virus korona itu.Terbaru, para peneliti Tiongkok telah menemukan dengan menggunakan analisis data besar bahwa pandemi covid-19 di Amerika Serikat mungkin mulai menyebar pada September 2019. Ini lebih awal dari tanggal yang diumumkan secara resmi dari kasus pertama yang dikonfirmasi.Menurut artikel baru yang diterbitkan Rabu 22 September sebagai pracetak di ChinaXiv, serangkaian penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, Italia, Brasil, dan negara-negara lain telah menunjukkan tanda-tanda terkena virus sebelum wabahnya merebak di Tiongkok.ChinaXiv adalah layanan penerbitan online yang dioperasikan oleh National Science Library, Chinese Academy of Sciences.Artikel yang berjudul "Dating the First Case of Covid-19 Epidemic from a Probabilistic Perspective," atau “Melacak Kasus Pertama Epidemi Covid-19 dari Perspektif Probabilistik," menyarankan bahwa analisis kualitatif dan kuantitatif penyakit menular, yang dilakukan dengan menggabungkan model matematika dan teknologi kecerdasan buatan, dapat mengungkap hukum epidemi penyakit menular.Para peneliti membuat model yang dioptimalkan menggunakan model transmisi epidemi dan metode analisis data besar, dan menyimpulkan tanggal kasus infeksi pertama di 12 negara bagian AS timur laut dan di Kota Wuhan dan Provinsi Zhejiang di Tiongkok, berdasarkan data yang dipublikasikan."Hasilnya menunjukkan bahwa, untuk 12 negara bagian AS, kemungkinan tanggal infeksi pertama, dengan probabilitas 50 persen, sebagian besar jatuh antara Agustus dan Oktober 2019. Sedangkan yang paling awal adalah 26 April 2019 di Rhode Island, dan yang terbaru adalah November 30, 2019 di Delaware," sebut penerbitan itu yang dikutip The Straits Times, Jumat 24 September 2021."Semua tanggal yang tertera pada data tersebut lebih awal dari 20 Jan 2020, tanggal yang diumumkan secara resmi dari kasus terkonfirmasi pertama di Amerika Serikat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pandemi covid-19 di Amerika Serikat mulai menyebar sekitar September 2019 dengan angka probabilitas tertinggi," imbuh penelitian itu.Hasilnya juga menunjukkan bahwa tanggal kasus pertama covid-19 di Wuhan, dengan probabilitas 50 persen, adalah 20 Desember 2019, dan tanggal untuk Zhejiang adalah 23 Desember 2019. Ini menyimpulkan bahwa covid-19 di China, kemungkinan baru dimulai pada akhir Desember 2019.Artikel tersebut mengatakan hal ini sesuai dengan hasil penyelidikan epidemiologi, yang membuktikan bahwa metode perhitungannya akurat dan dapat diandalkan.