USS Frank Cable, Kapal Perang AS yang Tidak untuk Berperang

(FJR)

Kapal perang Amerika Serikat (AS) USS Frank Cable sedang berlabuh di Jakarta. Meskipun kapal perang, namun USS Frank Cable bukan untuk berperang loh.Kapal ini kerap dibawa dalam misi memperbaiki kapal selam AS saat mengalami kerusakan."Jika ada kapal yang rusak, kapal ini dapat memperbaiki kapal lain, sehingga mereka tidak perlu kembali ke AS terlebih dulu untuk memperbaikinya," kata Petty Officer First Class yakni Jonathan Trejo kepada awak media, Jumat, 22 Juli 2022.Kapal USS Frank Cable berada di Indonesia mulai 20 Juli kemarin. Kapal akan berlabuh hingga beberapa hari ke depan.Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kapal ini tak terbuka untuk umum. Hanya undangan saja yang diberikan tur kapal.Dek kapal USS Frank Cable yang sedang bersandar di JICT II Tanjung Priok, Jakarta Utara. (Marcheilla/Medcom.id)Kapal berkecepatan 18 knot ini memiliki sekitar 500 awak dengan 180 diantaranya adalah teknisi. Trejo menjelaskan, kapal ini memiliki lima buah kapal kecil dan tiga crane.Para awaknya juga diajari berbagai macam keterampilan, seperti membuat barang dari besi, teknisi, hingga menyelam. Keterampilan ini diajarkan sesuai dengan misi kapal tersebut.Meski demikian, fasilitas yang dimiliki untuk para awak cukup lengkap. Mulai dari kantin, ruang bioskop, ruang lukis hingga perpustakaan kecil yang berisi novel.Hasil lukisan awak USS Frank Cable. (Marcheilla/Medcom.id)Tujuan kapal ini di Indonesia adalah untuk memperkuat hubungan kedua negara. "Ada beberapa kerja sama yang ditandatangani oleh militer kami dan Indonesia," seru K. Jeannie Chung, yang merupakan Command Judge Officer and Head of Media USS Frank Cable.Sebelum ke Indonesia, USS Frank Cable juga berlabuh di Malaysia dan Singapura.Kapal ini dibangun oleh Lockheed Shipbuilding and Construction Company di Seattle, Washington dan diresmikan pada 14 Januari 1978. Mulai ditugaskan pada 20 Oktober 1979, kapal ini dirancang untuk merawat kapal selam penyerang Los Angeles-class yang bertenaga nuklir.Terus membantu perbaikan kapal dan kendaraan militer lain sejak saat itu, kapal ini mengumpulkan penghargaan sebagai unit Armada Atlantik dan Pasifik, termasuk sembilan penghargaan Meritorious Unit Commendations, 13 penghargaan Battle Efficiency 'E' dan empat Golden Anchor Awards.