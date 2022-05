Biden: Pertemuan dengan Kim Jong-un Harus Didasarkan pada Ketulusan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Seoul: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan bahwa setiap kemungkinan berlangsungnya pertemuan dengan pemimpin Korea Utara (Korut) sangat tergantung dari "ketulusan" Kim Jong-un.Biden, yang saat ini sedang berada di Korea Selatan (Korsel) dalam kunjungan Asia perdananya sebagai presiden AS, menyampaikan pernyataan tersebut dalam pernyataan gabungan bersama Presiden Yoon Suk-yeol pada Sabtu, 21 Mei 2022.Keduanya mengumumkan bahwa AS dan Korsel akan meningkatkan kapasitas latihan militer gabungan. Selama ini, Korut memandang latihan semacam itu sebagai latihan untuk invasi."Kami juga mendiskusikan apakah kami perlu melakukan berbagai jenis latihan gabungan dalam mengantisipasi serangan nuklir," sebut Yoon.Biden mengatakan Washington telah menawarkan vaksin Covid-19 ke Korut , namun sejauh ini "belum mendapat respons" apa pun. Padahal, Covid-19 tengah mewabah di Korut dan menginfeksi hampir 2,5 juta warga.Baca: AS dan Korsel Tawarkan Vaksin Covid-19 ke Korut Pendahulu Biden, Donald Trump, pernah beberapa kali bertemu Kim Jong-un dalam pertemuan resmi dan informal. Namun dialog AS dan Korut berakhir runtuh pada 2019. Sejak saat itu, Kim Jong-un meningkatkan dua kali lipat program modernisasi militernya.Korut telah melakukan serangkaian uji coba senjata sejak awal 2022, termasuk meluncurkan rudal antarbenua (ICBM) dalam skala penuh.Tur Asia Bien, dengan tujuan memperkuat kerja sama ekonomi dan keamanan dengan negara-negara kawasan, dibayang-bayangi ancaman uji coba senjata Korut.Selama berpekan-pekan, AS dan Korsel telah memperingatkan bahwa Korut dapat sewaktu-waktu melancarkan uji coba nuklir. Washington mengatakan uji coba semacam itu dapat dilakukan saat Biden sedang berada di kawasan.