Akademisi Korsel Yakin Negaranya Mantap Gandeng ASEAN di Inisiatif Indo-Pasifik

Seoul: Korea Selatan (Korsel) memantapkan hati untuk memperdalam kerja sama dengan ASEAN . Salah satu caranya dengan berkolaborasi dalam inisiatif di Indo-Pasifik. ASEAN dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) disebut memiliki visi yang sama dengan New Indo-Pacific Strategy milik Korea Selatan. Karena itu, keduanya bersepakat untuk berkolaborasi dalam inisiatif ini.Kepada 13 jurnalis yang terpilih dalam program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, Profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Korea University Jae Hyeok Shin mengatakan, dirinya optimis dengan komitmen pemerintahnya terhadap AOIP."Saya optimis dengan komitmen pemerintah Korea Selatan terhadap AOIP. Karena mereka mengetahui pentingnya ASEAN bagi Korea Selatan dan bagi perdamaian dan kemakmuran di kawasan," kata Jae, di Seoul, Rabu, 31 Mei 2023."Mereka akan tetap menghormati AOIP termasuk Sentralitas ASEAN," imbuhnya.Sebelumnya, Wakil Direktur Jenderal ASEAN dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Korsel Kim Dong Bae menegaskan, Indo-Pacific Strategy yang bebas milik Korsel juga memiliki visi yang sama dengan AOIP, dan mereka akan berkolaborasi dengan ASEAN terkait hal tersebut.Menurut Kim, ASEAN merupakan mitra penting bagi Korsel, yang didasari oleh pertumbuhan ASEAN yang cukup cepat."Dengan transformasi ASEAN menjadi single market, kawasan ini bisa menjadi hub manufaktur berikutnya dan menjadi pemain kunci di dunia," ucap Kim.ASEAN dan Korea Selatan juga sepakat untuk menjaga keamanan kawasan di tengah persaingan kekuatan besar yang terjadi saat ini.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id