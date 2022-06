'Indonesia Goes to School' Tingkatkan Pemahaman Siswa Jepang atas Kebudayaan RI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Osaka: Sekitar 200 pelajar SMA dan SMP Himeji International School antusias menyaksikan pertunjukan wayang kulit dengan lakon Ramayana dalam kegiatan promosi budaya "Indonesia Goes to School" yang diselenggarakan KJRI Osaka di sekolah mereka pada Rabu, 8 Juni lalu.Gelak tawa beberapa kali terdengar dari para pelajar karena Ki Dalang Anantyo Wicaksono dari kelompok Magica Mamejika melemparkan beberapa guyonan dan menyelipkan wayang golek dalam lakon yang dimainkan.Sebelumnya, sebagai pembuka acara, para guru dan pelajar yang hadir juga disuguhi pertunjukan tari Sekar Pudyastuti.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Selasa, 14 Juni 2022, Konsul Jenderal Indonesia di Osaka, Diana Sutikno, menyampaikan harapan agar kegiatan "Indonesia Goes to School" dapat memperkuat kemitraan setara, termasuk di bidang pendidikan. Indonesia-Jepang telah memiliki hubungan strategis, dan tahun depan akan memperingati 65 tahun hubungan diplomatik.Kepala Sekolah Himeji International School, Masahiko Suruga, mengapresiasi KJRI Osaka atas penyelenggaraan "Indonesia Goes to School" kali kedua di sekolahnya.Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kesempatan mempererat persahabatan dan saling pengertian bagi pelajar kedua sekolah, serta pertukaran budaya Indonesia-Jepang.Selain guru dan pelajar Himeji International School, turut hadir 3 siswi dan 3 guru dari sekolah Yayasan Tarakanita Indonesia. Himeji International School telah memiliki kerja sama sister school dengan sekolah Yayasan Tarakanita sejak 2013.Selain pertunjukan seni budaya, KJRI Osaka menyampaikan paparan singkat mengenai gambaran umum Indonesia dan juga mempromosikan berbagai produk RI, khususnya makanan olahan, yang sudah dan akan beredar di Jepang.Baca: Indonesia Hadirkan Produk Perikanan Unggulan di Seafood Show Osaka 2022