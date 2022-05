WHO Mengesahkan Vaksin Covid-19 CanSinoBIO Buatan Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis 19 Mei 2022 mengizinkan penggunaan vaksin covid-19 satu kali suntikan dari pabrikan Tiongkok, CanSinoBIO . Ini adalah vaksin kesembilan yang mendapatkan lampu hijau WHO. WHO memberikan daftar penggunaan darurat (EUL) untuk vaksin Convidecia perusahaan yang berbasis di Tianjin saat Tiongkok memerangi kebangkitan virus yang dipicu oleh varian Omicron.Ini adalah vaksin buatan Negeri Tirai Bambu ketiga yang disetujui oleh WHO, setelah Sinovac dan Sinopharm.“Convidecia ditemukan memiliki 64 persen kemanjuran melawan penyakit simtomatik dan 92 persen kemanjuran melawan covid-19 yang parah,” kata WHO, seperti dikutip The Straits Times, Jumat 20 Mei 2022."Vaksin tersebut memenuhi standar WHO untuk perlindungan terhadap covid-19 dan manfaat vaksin jauh lebih besar daripada risikonya," kata badan kesehatan PBB itu dalam sebuah pernyataan.Pakar vaksin WHO merekomendasikannya untuk orang berusia 18 tahun ke atas. Suntikan dengan Convidecia sudah diluncurkan di Tiongkok, Argentina, Chili, Malaysia, Meksiko dan Pakistan.WHO kini telah memberikan status EUL ke sembilan vaksin covid-19 dan variasinya - Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Bharat Biotech, Novavax, dan sekarang CanSinoBIO.Badan kesehatan PBB mulai meninjau data bergulir tentang vaksin CanSinoBIO pada Agustus.WHO mengatakan persetujuan EUL memberikan negara, penyandang dana, lembaga pengadaan dan masyarakat jaminan bahwa vaksin telah memenuhi standar internasional.Daftar WHO membuka jalan bagi negara-negara untuk menyetujui dan mengimpor vaksin untuk didistribusikan dengan cepat, terutama yang tidak memiliki regulator standar internasional sendiri.Ini juga membuka pintu bagi jabs untuk memasuki fasilitas berbagi vaksin global COVAX, yang bertujuan untuk memberikan akses yang adil terhadap dosis di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin.Tiongkok -,ekonomi global utama terakhir yang berpegang teguh pada kebijakan nol-Covid yang kaku,- sedang berjuang melawan kemerosotan ekonomi karena penguncian virus yang berkepanjangan yang telah menyempitkan rantai pasokan, memadamkan permintaan, dan menghentikan manufaktur.