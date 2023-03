Australia Bakal Punya Lima Kapal Selam Nuklir Baru pada 2030

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Canberra: Australia diperkirakan akan membeli sebanyak lima kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia AS pada 2030. Upaya itu dilakukan sebagai bagian dari pakta keamanan Pasifik dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris.Dalam perjanjian AUKUS , disebutkan kapal selam AS akan menyinggahi pelabuhan Australia di tahun-tahun mendatang dan, pada akhir 2030-an, kapal selam baru akan dibangun dengan desain Inggris dan teknologi AS.Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dijadwalkan bertemu Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak di San Diego untuk menmbahas langkah AUKUS selanjutnya.Pakta keamanan Pasifik yang pertama kali diumumkan pada September 2021 dipandang sebagai upaya untuk melawan kekuatan Tiongkok yang semakin kuat.Sebanyak dua pejabat mengatakan bahwa setelah kunjungan pelabuhan tahunan, AS akan mengerahkan beberapa kapal selam di Australia . Pada awal 2030-an, Australia akan membeli tiga kapal selam kelas Virginia dan memikirkan opsi untuk membeli dua kapal selam lagi.Saat ini Australia memiliki armada enam kapal selam kelas Collins bertenaga konvensional. Kapal selam nuklir dapat bertahan di bawah air lebih lama daripada yang konvensional dan lebih sulit dideteksi.Sementara itu, surat kabar Guardian melaporkan bahwa Inggris telah "berhasil dalam upayanya untuk menjual kapal selam nuklir yang dirancang Inggris ke Australia".Ini menunjukkan bahwa kapal selam kelas Virginia dari AS akan menjadi "stop-gap". Sementara itu, Australia dan Inggris bekerja sama dalam desain untuk kapal selam generasi berikutnya dari kapal kelas Astute.Kedutaan Besar Inggris di Washington, tidak mengomentari langsung laporan Reuters tetapi mengulangi pengumuman dari London, bahwa Perdana Menteri Sunak akan melakukan perjalanan ke AS untuk pembicaraan lebih lanjut tentang AUKUS.Kesepakatan awal AUKUS menyatakan AS dan Inggris akan memberi Australia teknologi dan kemampuan untuk mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir.Saat ini, tidak ada pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi nuklir (NPT) selain lima negara yang diakui perjanjian itu sebagai negara senjata –,Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS,– yang memiliki kapal selam nuklir.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id