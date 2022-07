Kali Kedua dalam Sepekan, AS Menentang Klaim Tiongkok di Laut China Selatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) pada Sabtu ini, 16 Juli 2022, menentang klaim Tiongkok atas hampir sebagian besar Laut China Selatan. Ini merupakan penentangan kali kedua yang dilakukan AS dalam sepekan terakhir.Menurut keterangan Armada ke-7 Angkatan Laut AS, kapal perang USS Benfold telah berlayar di dekat Kepulauan Spratly -- dikenal sebagai Kepulauan Nansha oleh Tiongkok -- di Laut China Selatan sebagai bagian dari "operasi kebebasan bernavigasi (FONOP).""Operasi Angkatan Laut AS di deretan pulau di mana Tiongkok telah membangun fortifikasi militer merupakan bentuk penentangan atas pembatasan terhadap pelayaran bebas yang diterapkan Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam dan Taiwan," ujar pernyataan Armada ke-7 AS."Karena melanggar hukum internasional, Tiongkok, Vietnam dan Taiwan harus meminta izin atau memberikan notifikasi terlebih dahulu sebelum kapal militer mereka berlayar melewati Laut Teritorial dengan fitur-fitur yang relevan," sambungnya, dikutip dari CNN, Sabtu, 16 Juli 2022.'Laut Teritorial' merujuk pada perairan dalam lingkup 12 mil laut dari garis pantai sebuah negara yang diakui hukum internasional.Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam juga mengeklaim kedaulatan atas bebearpa bagian Kepulauan Spratly. Namun pernyataan Angkatan Laut AS tidak menyebutkan nama ketiga negara tersebut.Operasi pada Sabtu ini merupakan FONOP keempat AS terhadap klaim Tiongkok atas Laut China Selatan tahun ini, dan kedua dalam empat hari terakhir.Baca: Tiongkok Kecam Manuver Angkatan Laut AS di Laut China Selatan