Kapal Perang Tiongkok Bayangi Angkatan Laut AS dan Inggris di Laut China Selatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ADN)

Ho Chi Minh: Tiongkok tampaknya mengerahkan kapal perang untuk membayangi formasi kapal induk Amerika Serikat (AS) dan Inggris di Laut China Selatan menjelang latihan intensif enam negara. Hal ini terungkap dari analisis citra satelit pada hari Selasa.Sebuah gambar yang dibagikan oleh pengamat maritim yang berbasis di Ho Chi Minh, Duan Dang, menunjukkan elemen-elemen dari Kapal Induk Carl Vinson milik Angkatan Laut AS dan Kapal Induk Queen Elizabeth dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris di lepas pantai barat Filipina pada 5 Oktober.Kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth berada di sebelah barat Selat Luzon, yang memisahkan Taiwan dan Filipina. Sementara USS Carl Vinson beroperasi di utara Beting Scarborough yang disengketakan,“Wilayah ini yang diklaim oleh Manila tetapi dikelola oleh Beijing, kata Duan, dari buletin South China Sea Brief, seperti dikutip dari Newsweek, Rabu 6 Oktober 2021.Foto satelit menunjukkan, ada dua kelompok kapal induk dari kejauhan yang tengah memantau. Mereka adalah kapal perang yang ‘tak dikenal’. Kapal-kapal itu kemungkinan milik Armada Laut Selatan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat/PLA (Tiongkok), yang beroperasi di Laut China Selatan.Pengamat Vietnam mencatat latihan maritim yang akan datang dalam dua minggu ke depan. Sebelumnya Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan hari Selasa bahwa HMS Queen Elizabeth dijadwalkan untuk berlatih dengan kapal dan pesawat ramah dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, Kanada dan Selandia Baru. Kapal perang Angkatan Laut PLA diperkirakan akan memantau seluruh latihan.Sebelum tiba di Laut China Selatan pada hari Senin, AS dan kelompok angkatan laut sekutu menyelesaikan dua hari latihan interoperabilitas di Pasifik barat, di laut timur Taiwan dan barat daya Okinawa Jepang.Beijing tampaknya menganggap latihan itu sebagai tantangan. Mereka menanggapi dengan menerbangkan puluhan jet militer dan pembom berkemampuan nuklir di dekat Taiwan barat daya.Gambar yang dibagikan oleh Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF) menunjukkan penambahan Kapal Induk Ronald Reagan di antara kapal-kapal dari enam negara yang ambil bagian dalam latihan akhir pekan, termasuk AS, Jepang, Kanada, Selandia Baru, dan Belanda. Itu adalah aksi terakhir yang melibatkan HNLMS Evertsen dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda, yang sedang dalam perjalanan kembali ke pelabuhan asal.Pada Selasa, JMSDF mengungkapkan tonggak interoperabilitas tertentu yang dicapai pada hari Minggu ketika berbagi gambar pesawat tempur siluman F-35B Korps Marinir AS yang mendarat dan diluncurkan dari kapal induk helikopter Jepang JS Izumo—pesawat sayap tetap pertama yang beroperasi di kapal induk Jepang sejak Perang dunia II.Ketika kelompok kapal induk Amerika dan Inggris berlayar ke Laut China Selatan melalui perairan selatan Taiwan pada hari Senin, penerbangan militer China di Selat Bashi terus berlanjut dalam jumlah yang mengkhawatirkan, dengan 56 pesawat menyeberang ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan pada tengah malam."Menurut pendapat saya, lonjakan pesawat militer mungkin menandakan betapa Beijing telah kesal atas pertemuan baru-baru ini kelompok serangan kapal induk AS dan Inggris di dekat Taiwan,” komentar Duan dalam buletinnya.Duan mengatakan, tanggapan serupa dapat terjadi setiap kali kapal induk AS transit di Selat Bashi, yang terletak di persimpangan antara Pasifik barat, Selat Taiwan, dan Laut China Selatan.