AS Rilis Laporan Studi Klaim Salah dari Tiongkok Terkait Laut China Selatan

Washington: Pada 12 Januari, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) merilis laporan studi Limits in the Seas atau Batas-Batas di Laut terkait klaim maritim Tiongkok di Laut China Selatan . Studi Batas-Batas di Laut yang dilakukan Kemenlu AS adalah rangkaian panjang studi hukum dan teknis untuk meneliti klaim dan batas maritim nasional serta mengkaji konsistensinya dengan hukum internasional.“Studi terbaru ini, Seri Batas-Batas di Laut yang ke-150, menyimpulkan bahwa Tiongkok memiliki klaim maritim yang melanggar hukum di sebagian wilayah Laut China Selatan, termasuk klaim hak wilayah historis yang melanggar hukum,” sebut keterangan tertulis Kedutaan Besar AS yang diterima Medcom.id, Jumat 14 Januari 2022.Studi ini didasarkan pada analisis Kementerian di tahun 2014 tentang klaim ambigu Tiongkok terkait “Sembilan Garis Putus” di Laut China Selatan. Sejak 2014, Tiongkok terus menegaskan klaim atas wilayah Laut China Selatan yang luas serta apa yang disebut Tiongkok sebagai “perairan internal” dan “kepulauan terluar”, yang seluruhnya tidak sesuai dengan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982.“Dengan dirilisnya studi terbaru ini, Amerika Serikat kembali menyerukan kepada Tiongkok untuk menyesuaikan klaim maritim-nya dengan hukum internasional yang termaktub dalam Konvensi Hukum Laut, untuk mematuhi keputusan majelis arbitrase dalam putusannya pada 12 Juli 2016 tentang Arbitrase Laut China Selatan, dan menghentikan kegiatan yang melanggar hukum dan memaksa di Laut Cina Selatan,” imbuh pernyataan tersebut.Pada tahun-tahun sejak Kementerian Luar Negeri menerbitkan Limits in the Seas No. 143 pada 2014 dan pengadilan arbitrase mengeluarkan keputusannya di The South China Sea Arbitration pada 2016, Tiongkok telah mengajukan artikulasi baru klaim maritimnya di Laut China Selatan.Klaim maritim ekspansif ini jelas tidak konsisten dengan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi. Pertama, klaim Tiongkok atas kedaulatan atas fitur maritim yang tidak memenuhi definisi hukum internasional tentang ‘pulau’ dan sepenuhnya berada di luar laut teritorial yang sah, tidak sesuai dengan hukum internasional dan tidak diakui oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain.“Ini termasuk klaim kedaulatan atas fitur yang sepenuhnya terendam seperti James Shoal, Vanguard Bank, dan Macclesfield Bank. Ini juga mencakup setiap klaim kedaulatan atas ketinggian air surut, seperti Mischief Reef dan Second Thomas Shoal, yang sepenuhnya berada di luar hak teritorial laut yang sah dan yang tidak tunduk pada perampasan berdasarkan hukum internasional,” sebut isi dari studi itu.Kedua, garis pangkal Tiongkok yang melingkupi Xisha Qundao (Kepulauan Paracel) dan niat yang ditegaskannya untuk menetapkan garis pangkal di sekitar ‘kelompok pulau’ lain di Laut China Selatan juga tidak konsisten dengan hukum internasional.Laporan dari AS itu juga menyebutkan bahwa tak satu pun dari empat pulau atau kelompok pulau yang dianggap Tiongkok terdiri dari ‘Nanhai Zhudao’ memenuhi kriteria geografis untuk garis pangkal lurus yang tercermin dalam Pasal 7 Konvensi. Terlepas dari peraturan dasar Konvensi yang komprehensif, Tiongkok juga mencoba untuk berargumen bahwa ada badan hukum kebiasaan internasional yang terpisah, di luar Konvensi, yang membenarkan klaim garis pangkal lurusnya di Laut China Selatan.“Posisi Tiongkok ini, yang diperiksa dalam Suplemen Praktik Negara untuk penelitian ini, tidak memiliki manfaat. Bukti yang dikompilasi dalam Suplemen menunjukkan secara meyakinkan bahwa persyaratan untuk pembentukan hukum kebiasaan internasional yang berkaitan dengan kelompok pulau terluar belum terpenuhi dan oleh karena itu belum ada aturan hukum kebiasaan internasional yang memberikan landasan hukum alternatif bagi negara kontinental, seperti Tiongkok, untuk mengklaim garis pangkal lurus di sekitar kelompok pulau terpencil,” ” sebut penelitian itu.Ketiga, klaim Tiongkok atas zona maritim “berdasarkan Nanhai Zhudao” juga tidak konsisten dengan hukum internasional. Setiap pernyataan tentang perairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, atau landas kontinen berdasarkan memperlakukan kelompok pulau Laut China Selatan "secara keseluruhan" tidak diizinkan oleh hukum internasional. Di dalam zona maritim yang diklaimnya di Laut China Selatan, Tiongkok juga membuat banyak klaim yurisdiksi yang tidak sesuai dengan hukum internasional.Ini termasuk persyaratan Negeri Tirai Bambu untuk izin sebelumnya bagi kapal perang yang melakukan lintas damai di wilayah tersebut laut; kewenangannya yang tegas untuk mencegah dan menghukum pelanggaran undang-undang "keamanan" di zona yang berdekatan; dan pembatasan kegiatan militer di ZEE.Akhirnya, konsisten dengan temuan dalam Batasan di Laut No. 143, klaim Tiongkok atas “hak bersejarah di Laut China Selatan” jelas tidak konsisten dengan hukum internasional sejauh melebihi kemungkinan hak maritim Tiongkok yang diatur dalam hukum laut internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi. Klaim hak bersejarah RRC telah diprotes oleh Amerika Serikat dan banyak negara lain dan ditolak oleh pengadilan di Arbitrase Laut China Selatan.Pada akhirnya, penelitian dari AS itu menegaskan, efek keseluruhan dari klaim maritim ini adalah bahwa Tiongkok secara tidak sah mengklaim kedaulatan atau beberapa bentuk yurisdiksi eksklusif atas sebagian besar Laut China Selatan. Klaim-klaim ini, terutama mengingat cakupan geografis dan substantifnya yang luas, sangat merusak aturan hukum di lautan dan banyak ketentuan hukum internasional yang diakui secara universal yang tercermin dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS).