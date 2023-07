Adik Perempuan Kim Jong-un Wanti-wanti AS Jangan Bertindak 'Bodoh'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pyongyang: Saudara perempuan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un Kim Yo-jong mengatakan, Amerika Serikat (AS) harus menghindari 'tindakan bodoh' apapun yang dapat membahayakan keamanannya. Ia menegaskan, AS menolak tawaran pembicaraan sebagai taktik.Kim memberikan komentar ini usai Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan, Amerika Serikat tetap khawatir bahwa Korea Utara akan melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) lainnya. Pasalnya, pekan lalu Korut menembakkan ICBM di lepas pantai timurnya."Amerika Serikat harus menghentikan tindakan bodoh yang dapat membahayakan keamanannya dengan memprovokasi kami," kata Kim dalam pernyataan yang disiarkan oleh KCNA.Dilansir dari Channel News Asia, Senin, 17 Juli 2023, Yo-jong mengkritik rencana AS untuk kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir untuk mengunjungi Korea Selatan.Ia mengatakan, upaya untuk meningkatkan pencegahan hanya akan mendorong Pyongyang lebih jauh dari meja perundingan. Yo-jong juga menolak seruan AS untuk pembicaraan tanpa syarat dan mengatakan bahwa Washington salah jika yakin pelucutan senjata Korea Utara mungkin dilakukan."Amerika Serikat sedang delusi jika percaya bahwa itu dapat menghentikan kemajuan kita dan mencapai perlucutan senjata yang tidak dapat diubah dengan menghentikan sementara latihan militer bersama, pengerahan aset strategis atau pelonggaran sanksi," katanya.Dalam beberapa hari terakhir, Korea Utara menuduh pesawat mata-mata AS terbang di atas zona ekonomi eksklusifnya (ZEE). Mereka mengutuk kunjungan kapal selam rudal bertenaga nuklir AS ke Korea Selatan.Korut berjanji untuk mengambil berbagai langkah sebagai reaksi atas kunjungan tersebut.