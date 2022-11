Tiongkok Berharap Hubungan dengan AS Kembali ke Jalur Normal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Bali: Tiongkok mengatakan bahwa pihaknya berharap pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan mitranya dari Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjelang KTT G20 di Indonesia akan membawa hubungan ‘kembali ke jalurnya’.Ditanya oleh AFP pada jumpa pers reguler tentang harapan Tiongkok dari pembicaraan tatap muka di Bali, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning melontarkan harapan pemerintahan Presiden Xi Jinping."Kami berharap AS akan bekerja sama dengan Tiongkok, dengan tepat menjaga perbedaan, mempromosikan saling menguntungkan, melakukan kerja sama, dan menghindari kesalahpahaman dan salah penilaian untuk mendorong hubungan AS-Tiongkok kembali ke jalur pembangunan yang sehat dan stabil," ujar Mao Ning.Sebelumnya pada Minggu 13 November 2022, Presiden Biden mengatakan bahwa negaranya akan tetap membuka jalur komunikasi dan tidak mencari konflik dengan Tiongkok.Biden dan Xi Jinping dijadwalkan bertemu secara tatap muka pada KTT G20 di Bali pada Senin, 14 November 2022. Ini akan menjadi pertemuan fisik pertama antara presiden AS dan Tiongkok sejak Biden menjadi presiden.Dikutip dari NTD, pertemuan akan berlangsung di saat hubungan bilateral AS dan Tiongkok berada di kondisi terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional AS mengatakan, kepada awak media bahwa pertemuan kedua pemimpin dapat berlangsung selama beberapa jam.Biden, yang mendarat di pulau Bali setelah menghadiri KTT ASEAN dan KTT Asia Timur di Kamboja, akan memastikan bahwa hubungan AS dengan Tiongkok tidak akan mengarah ke konflik.