Ditabrak Burung, Jet Siluman F-35 Terpaksa Lakukan Pendaratan Darurat

Seoul: Pendaratan perut darurat baru-baru ini yang dilakukan oleh jet tempur siluman F-35A milik Angkatan Udara Korea Selatan (Korsel). Kejadian itu dipicu menyusul serangan burung ke asupan mesin kiri pesawat tempur generasi kelima buatan Amerika Serikat (AS) itu.Jet tempur siluman itu mendarat di landasan pacu di pangkalan angkatan udara di Seosan selama penerbangan pelatihan pada 4 Januari.Meskipun kebutuhan untuk melakukan pendaratan darurat mengikuti serangan burung, pertanyaan tetap ada tentang apa sebenarnya yang menyebabkan masalah dengan sistem elektronik penerbangan pesawat tempur. Ini terutama pada kerusakan roda pendarat yang membuat pendaratan perut diperlukan.“Roda pendaratannya seharusnya turun, tapi ternyata tidak,” kata seorang pejabat Angkatan Udara Korea Selatan sebelumnya kepada Stars and Stripes, dikutip dari Kantor Berita Yonhap, Kamis 20 Januari 2022."Jadi, pesawat itu akhirnya terpaksa melakukan pendaratan perut,” imbuhnya.Pendaratan perut, juga dikenal sebagai pendaratan gigi, membawa risiko luar biasa bagi pilot. Namun dalam kasus ini, pilot keluar dari insiden tanpa cedera.Kantor Berita Yonhap melaporkan, mencatat bahwa insiden ini adalah pendaratan perut pertama yang dilaporkan sejak AS mulai mengekspor jet tempur F-35A ke luar negeri.AS telah mengirim Korea Selatan lebih dari 30 jet F-35A dengan rencana untuk akhirnya mengirimkan 40 varian tempur yang dipersenjatai dengan meriam dan dirancang khusus untuk operasi angkatan udara.Informasi tentang serangan burung itu berasal dari penyelidikan bersama awal atas insiden tersebut oleh AS dan Korea Selatan. Sebuah tim ahli AS akan mengunjungi Korea Selatan untuk menyelidiki lebih lanjut masalah seputar avionik dan roda pendarat.Serangan burung adalah kejadian yang mahal, namun umum, baik untuk penerbangan militer maupun sipil.Selama periode waktu 24 tahun antara 1995 dan 2019, Angkatan Udara AS melaporkan lebih dari 100.000 serangan burung, dengan total kerusakan USD817.546.884, tidak termasuk cedera, Military Times sebelumnya melaporkan.Pusat Keselamatan Angkatan Udara di Pangkalan Angkatan Udara Kirtland di New Mexico mengatakan kepada outlet pertahanan bahwa Angkatan Udara telah kehilangan 13 pesawat dan mencatat 27 kematian karena serangan burung sejak 1995.Menurut Military Times, angsa Kanada telah menyebabkan beberapa kecelakaan paling mahal dan dilaporkan bertanggung jawab atas kerusakan pesawat sebesar USD93,8 juta antara tahun 1995 dan 2016. Hering hitam menyebabkan kerusakan terbesar kedua dalam jangka waktu tersebut, menimbulkan sekitar USD75,7 juta, diikuti oleh angsa berkaki merah muda, Pelikan putih Amerika, dan burung nasar kalkun masing-masing seharga USD43,3 juta, USD41,8 juta, dan USD37,8 juta.Pejabat yang berbicara kepada media Korea Selatan tentang pendaratan darurat F-35A tidak memberikan rincian tentang jenis burung yang ditabrak jet atau tingkat kerusakan pesawat.