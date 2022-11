Pertemuan Biden dan Xi Jinping, Mampukah Redakan Ketegangan?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bali: Presiden Amerika Serikat (AS) J oe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyuarakan harapan bahwa kedua negara dapat mengelola perbedaan yang berkembang. Mereka berupaya menghindari konflik saat keduanya bertemu untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun.Xi dan Biden berjabat tangan di depan bendera kedua negara sebelum memulai pertemuan yang telah lama ditunggu-tunggu di resor Bali menjelang KTT G20 . Kedua negara diketahui berbulan-bulan saling ketegangan atas Taiwan dan masalah lainnya.“Beijing dan Washington berbagi tanggung jawab untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami dapat mengelola perbedaan, mencegah persaingan menjadi konflik," ujar Biden, di Bali, dikutip dari AFP, Senin 14 November 2022.Sedangkan Xi, mengatakan kepada Biden bahwa dunia telah "sampai ke persimpangan jalan"."Dunia berharap Tiongkok dan Amerika Serikat akan menangani hubungan itu dengan baik," kata Xi kepada Biden.Terlepas dari pernyataan publik yang optimis, kedua negara semakin curiga satu sama lain, dengan Amerika Serikat khawatir Tiongkok telah meningkatkan batas waktu untuk merebut Taiwan.Pejabat AS mengatakan, menjelang pertemuan bahwa Biden berharap untuk membuat ‘pagar’ dalam hubungan dengan Tiongkok dan untuk menilai bagaimana menghindari ‘garis merah’ yang dapat mendorong dua ekonomi terbesar dunia ke dalam konflik.Isu yang paling sensitif adalah Taiwan, demokrasi pemerintahan sendiri yang diklaim oleh Tiongkok.Amerika Serikat telah meningkatkan dukungan untuk Taiwan, sementara Tiongkok meningkatkan ancamannya untuk menguasai pulau itu. Setelah Ketua DPR Nancy Pelosi mengunjungi Taipei pada Agustus, Tiongkok bereaksi dengan melakukan latihan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya.Menjelang pembicaraannya dengan Xi, Biden bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di sela-sela KTT ASEAN di Kamboja, dengan ketiga pemimpin tersebut bersama-sama menyerukan "perdamaian dan stabilitas" di Selat Taiwan.Biden juga diperkirakan akan mendorong Tiongkok untuk mengendalikan sekutu Korea Utara setelah serentetan uji coba rudal yang memecahkan rekor telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Pyongyang akan segera melakukan uji coba nuklir ketujuh.Xi hanya melakukan kunjungan luar negeri keduanya sejak dimulainya pandemi covid-19 dan akan bertemu dengan sejumlah pemimpin penting.Dia akan mengadakan pertemuan formal pertama dengan seorang pemimpin Australia sejak 2017, Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan, menyusul kampanye tekanan bersama oleh Beijing terhadap sekutu dekat AS itu.Foto: AFPPertemuan tatap muka terakhir Xi dengan seorang Presiden AS adalah pada 2019 dengan Donald Trump, yang bersama dengan Biden mengidentifikasi Tiongkok sebagai perhatian internasional utama dan satu-satunya penantang potensial keunggulan AS di panggung dunia.Dan meskipun pertemuan itu adalah pertama kalinya Xi dan Biden bertemu sebagai presiden, kedua pemimpin itu memiliki sejarah panjang yang luar biasa bersama.Menurut perkiraan Biden, dia menghabiskan 67 jam sebagai wakil presiden secara pribadi dengan Xi termasuk dalam perjalanan 2011 ke Tiongkok yang bertujuan untuk lebih memahami calon pemimpin Negeri Tirai Bambu saat itu, dan pertemuan 2017 di hari-hari terakhir pemerintahan Barack Obama.Sejak memasuki Gedung Putih, Biden telah berbicara hampir lima kali dengan Xi tetapi mengatakan kepadanya pada Senin bahwa "tidak ada pengganti" untuk diskusi tatap muka.Meskipun dia melibatkan Xi, Biden telah menolak sejak invasi Ukraina untuk berurusan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang secara mencolok absen dari KTT G20 Bali .Kremlin mengutip masalah penjadwalan dan lebih memilih mengirim Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, yang tiba Minggu malam.Lavrov, membantah laporan bahwa dia menerima perawatan di sebuah rumah sakit di Bali, mengatakan kepada kantor berita Tass bahwa dia berada di hotelnya untuk mempersiapkan pertemuan puncak. Diplomat top itu menjalani pemeriksaan kesehatan singkat pada Minggu dan Senin, menurut seorang pejabat kementerian kesehatan Indonesia.Kehadiran Lavrov telah mempertanyakan foto grup G20 dan pernyataan bersama, dengan Rusia pasti akan menolak seruan eksplisit untuk mengakhiri invasinya ke Ukraina.Para pemimpin Barat berharap KTT G20 akan meningkatkan tekanan pada Rusia untuk memperbarui kesepakatan yang didukung PBB yang akan berakhir Sabtu. Kesepakatan ini memungkinkan pengiriman biji-bijian dari Ukraina, pengekspor makanan utama ke negara berkembang.Tiongkok, meskipun memberikan dukungan retoris untuk Rusia, belum memasok senjata untuk perang di Ukraina, dengan Moskow harus bergantung pada Iran dan Korea Utara."Saya pikir ada beberapa ketidaknyamanan di Beijing tentang apa yang telah kita lihat dalam hal retorika dan aktivitas sembrono di pihak Rusia," kata seorang pejabat AS beberapa jam sebelum pembicaraan Xi-Biden.Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan berpidato di KTT melalui konferensi video, sehari setelah kunjungan kemenangan ke Kherson, kota utama yang direbut kembali dari pasukan Rusia.