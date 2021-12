Banyak Saingan, Sinovac: Rezeki Pendapatan Vaksin Mungkin Tak Berkelanjutan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Pembuat vaksin Tiongkok Sinovac Biotech melihat penjualan pada paruh pertama 2021 meledak menjadi lebih dari 160 kali lipat dari tahun sebelumnya.Namun, perusahaan tersebut memperingatkan pendapatan di masa depan dapat tergelincir di tengah persaingan dari suntikan covid-19 lainnya.Dilansir dari Bloomberg, Jumat, 31 Desember 2021, penjualan perusahaan yang berbasis di Beijing ini melonjak menjadi Rp156,8 triliun dalam enam bulan pertama 2021. Jumlahnya dibandingkan dengan hanya Rp965,4 miliar pada periode yang sama 2020.Saat itu, Sinovac baru saja memulai pengujian manusia awal terhadap inokulasi virusnya, yang disebut CoronaVac. Pembuat vaksin mencatat laba Rp72,7 triliun untuk periode tersebut, dibandingkan dengan kerugian Rp179,6 miliar pada paruh pertama 2020.Kampanye booster di seluruh dunia kemungkinan akan menjadikan bidikan covid-19 sebagai sumber pendapatan yang konsisten bagi pengembang vaksin di tahun-tahun mendatang.Sinovac mengatakan kinerjanya baru-baru ini “tidak menunjukkan tren penjualan di masa depan karena penjualan CoronaVac diperkirakan akan menurun karena meredanya pandemi covid-19 , dan tekanan persaingan dari vaksin lain meningkat”.Rejeki nomplok penjualan dan keuntungan adalah hasil dari vaksin tidak aktif Sinovac menjadi inokulasi pilihan untuk Tiongkok dan sebagian besar negara berkembang. Meskipun masih terdapat keraguan atas kemanjurannya.Menurut perusahaan tersebut, lebih dari 2,5 miliar dosis suntikan diketahui telah didistribusikan secara global tahun ini. Hal ini menjadikannya salah satu vaksinasi covid-19 yang paling banyak digunakan di dunia.Namun, beberapa negara yang sangat bergantung pada vaksin Tiongkok sejak awal mulai memesan suntikan dari pengembang seperti Pfizer pada paruh kedua tahun ini. Pemesanan dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa perlindungan yang mereka berikan mungkin tidak cukup.Sinovac dan Sinopharm merupakan penyedia suntikan covid-19 utama lainnya di Tiongkok. Keduanya mengandalkan teknologi vaksin yang lebih tradisional dan tidak aktif, sedangkan Pfizer dan pembuat obat AS Moderna Inc. menggunakan teknologi messenger RNA yang lebih baru dalam inokulasi mereka.Suntikan Tiongkok tampaknya melindungi terhadap penyakit parah dan kematian akibat covid-19. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merekomendasikan dosis ketiga untuk orang berusia 60 atau lebih yang telah menerima dua suntikan Sinovac atau Sinopharm.Pandangan Sinovac juga dapat dipengaruhi oleh bukti bahwa suntikannya tidak bekerja dengan baik terhadap varian baru covid-19, Omicron.Studi terbaru menunjukkan, vaksin yang tidak aktif mungkin tidak menghasilkan antibodi pelindung yang cukup terhadap Omicron yang lebih menular dan menghindari kekebalan, bahkan setelah suntikan booster.Sebelumnya, Sinovac telah mengatakan bahwa mereka tengah mengerjakan vaksin lain yang tidak aktif terhadap varian khusus ini.Namun, Sinovac dan Sinopharm disebut tetap penting untuk pasokan vaksin sebagai fasilitas Covax yang didukung WHO. Mereka berupaya menyalurkan suntikan ke negara berkembang.Sejumlah negara kaya telah mendominasi pasokan vaksin mRNA. Sementara itu, suntikan yang dibuat oleh AstraZeneca Plc dan University of Oxford, yang ditujukan untuk distribusi luas diketahui mengalami beberapa penundaan produksi.Terdaftar di AS, Sinovac telah dihentikan dari perdagangan sejak awal 2019 di tengah pertengkaran di antara pemegang saham utama. Pertengkaran itu dikarenakan terdapat rencana untuk menjadikan Sinovac sebagai perusahaan swasta.