Tiongkok Peringatkan 'Konsekuensi Serius' atas Kunjungan Pelosi ke Taiwan

Beijing: Tiongkok marah besar atas berlangsungnya kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi ke Taiwan pada Selasa malam, 2 Agustus 2022. Kunjungan semacam itu disebut Tiongkok sebagai sesuatu yang "sangat berbahaya."Pemerintah Tiongkok menganggap Taiwan sebagai pulau terpisah yang suatu saat akan kembali bergabung dengan daratan utama -- dengan kekuatan militer jika memang diperlukan."Konsekuensi dari kunjungan (Pelosi) sangat berbahaya dan sangat serius," ujar keterangan Pemerintah Tiongkok, dilansir dari TRT World.Selang beberapa waktu usai kunjungan Pelosi, Tiongkok langsung memanggil Duta Besar Amerika Serikat di Beijing Nicholas Burns. Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Xie Feng mengatakan kepada Burns bahwa Negeri Tirai Bambu akan "mengambil langkah-langkah yang diperlukan" atas kunjungan Pelosi ke Taiwan."Kami serius dengan apa yang kami ucapkan," tegas Xie Feng.Ia menegaskan bahwa AS akan membayar harga mahal atas kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Xie Feng juga mendesak Washington untuk "segera mengakui kesalahan, mengambil langkah praktis untuk membalikkan dampak dari kunjungan Pelosi ke Taiwan."Kunjungan Pelosi ke Taiwan merupakan yang pertama dilakukan pejabat tinggi AS dalam 25 tahun terakhir.Pelosi dan delegasinya turun dari rencana transportasi Angkatan Udara AS di Bandara Songshan di pusat kota Taipei dan disambut oleh Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu dan Sandra Oudkirk, perwakilan tertinggi AS di Taiwan."Kunjungan delegasi kongres kami ke Taiwan menghormati komitmen teguh Amerika untuk mendukung demokrasi Taiwan yang semarak," kata Pelosi.Baca: Angkatan Laut AS Kerahkan Kapal Perang Kawal Kunjungan Nancy Pelosi