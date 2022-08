Tiongkok Gelar Latihan Militer Baru Saat Delegasi Kongres AS Kunjungi Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Tiongkok menggelar latihan militer terbaru di sekitar Selat Taiwan. Latihan tersebut dinilai sebagai respons atas kunjungan delegasi Kongres Amerika Serikat (AS) ke Taiwan.Sebelumnya, Tiongkok pernah menggelar latihan serupa dalam menanggapi kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi yang berlangsung pada 2 Agustus."Pada 15 Agustus, Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) menyelenggarakan patroli kesiapan tempur gabungan multi-layanan dan latihan tempur di laut dan wilayah udara sekitar Taiwan," kata militer Tiongkok dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Channel News Asia, Senin, 15 Agustus 2022.Hari Minggu kemarin, delegasi Kongres AS tiba di Taiwan dalam kunjungan selama dua hari, di mana mereka akan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen. Kunjungan ini merupakan lawatan kelompok tingkat tinggi kedua AS di tengah ketegangan militer antara pulau Tiongkok dan Taiwan.Kedutaan Besar de facto AS di Taipei mengatakan bahwa delegasi tersebut dipimpin Senator Ed Markey, yang didampingi empat anggota parlemen. Lawatan itu disebut sebagai bagian dari keterlibatan AS di kawasan Indo-Pasifik."Di saat Tiongkok meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan dan kawasan dengan latihan militer, Markey memimpin delegasi mengunjungi Taiwan. Ini menunjukkan dukungan kuat Kongres Amerika Serikat terhadap Taiwan," kata pihak kedubes dalam sebuah pernyataan.Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan, delegasi Kongres telah mengunjungi Taiwan dari waktu ke waktu, dan akan terus melakukannya di masa mendatang. Ia menambahkan, kunjungan semacam itu tetap sejalan dengan kebijakan Satu Tiongkok yang diakui AS."Kunjungan delegasi parlemen ke Taiwan menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat untuk Taiwan, sebagaimana dipandu oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan, Komunike Bersama AS-Tiongkok, dan Enam Jaminan, yang akan mendorong stabilitas dan perdamaian di Selat Taiwan," kata kantor Markey.Delegasi tersebut sebelumnya sempat singgah di Korea Selatan, di mana Markey bertemu Presiden Yoon Suk-yeol.Baca: Situasi Masih Memanas, Anggota Parlemen AS Kembali Kunjungi Taiwan