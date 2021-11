Bukan Joker, Pelaku Serangan di Kereta Tokyo Lebih Mirip Tokoh Anime Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tokyo: Kyota Hattori, 24, pelaku aksi serangan di kereta Tokyo saat malam Halloween kini mencuri perhatian dunia. Banyak yang menyimpulkan tindakan yang dilakukannya terinspirasi dari karakter Joker Kepolisian Tokyo mengatakan, Hattori memang ingin membunuh orang agar bisa mendapat vonis hukuman mati. "Ia berpikir sejak Juni lalu cara mendapatkan hukuman mati," kata polisi, dilansir dari Nikkei Asia.Sekitar dua jam sebelum kejadian, Hattori mengunjungi distrik Shibuya, Tokyo, tempat yang ramai dikunjungi mereka yang merayakan pesta kostum Halloween. Pelaku memilih kereta ekspres terbatas menuju pusat kota karena diisi banyak penumpang.Berdasarkan foto dan video yang diunggah di media sosial terlihat seorang pria yang mengenakan kemeja hijau dan setelan jas gelap ala kostum Joker. Namun, Hattori tidak merias wajahnya sebagai ciri khas Joker.Pasalnya kemeja dan jas yang dipakai lebih mirip karakter Yoshikage Kira. Apalagi tidak ada riasan wajah yang menjadi aspek penting karakter Joker."That would make more sense, seeing as he appears to have overlooked a fairly key element ot he joker look (Itu lebih masuk akal, mengingat dia tampaknya telah mengabaikan elemen kunci dari penampilan joker)" cuit seorang netizen.