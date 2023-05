Topan Mawar Semakin Dekati Guam, Warga Diimbau Mengungsi ke Dataran Tinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Guam: Penduduk Guam menimbun pasokan darurat, menutup jendela, dan meninggalkan rumah-rumah kayu dan seng menjelang kedatangan Topan Mawar yang dapat menjadi badai terkuat di wilayah Pasifik Amerika Serikat (AS) dalam beberapa dekade terakhir.Militer AS telah menjauhkan kapal-kapal dari area pelabuhan Guam, Presiden Joe Biden telah menyetujui deklarasi darurat, dan siapa pun yang tidak tinggal di rumah beton didesak untuk mencari tempat perlindungan menjelang Mawar, yang dapat tiba sebagai badai monster Kategori 5.Dikutip dari Navy Times, Rabu, 24 Mei 2023, Gubernur Guam Lou Leon Guerrero mengatakan di media sosial bahwa deklarasi darurat akan mendukung mobilisasi sumber daya ke Guam, yang "sangat penting mengingat jarak kita dari benua AS."Ia memerintahkan penduduk daerah pesisir, dataran rendah, dan rawan banjir di wilayah berpenduduk lebih dari 150.000 orang untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.Bantuan federal akan diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda serta "mengurangi dampak bencana yang akan segera terjadi ini," kata Guerrero dalam sepucuk surat kepada Biden yang meminta "darurat pra-pendaratan" untuk Guam.Para pejabat memperingatkan penduduk yang tidak berada dalam bangunan beton sepenuhnya – beberapa rumah di pulau yang jauh itu terbuat dari kayu dan seng – untuk mempertimbangkan relokasi.Guam adalah pusat penting bagi pasukan AS di Pasifik, dan Kementerian Pertahanan menguasai sekitar sepertiga dari pulau itu. Laksamana Muda Benjamin Nicholson, komandan Wilayah Gabungan Mariana, mengizinkan evakuasi personel pertahanan, tanggungan, dan karyawan di area yang diperkirakan akan terpengaruh.Semua kapal dipindahkan ke laut sebagai tindakan pencegahan standar, menurut Angkatan Laut, dan setiap personel yang tersisa di pulau itu berlindung di tempat. Sekitar 6.800 anggota layanan AS ditugaskan ke Guam, menurut Pentagon.Dengan hujan dari pita terluar badai sudah turun di wilayah itu, Dinas Cuaca Nasional mengatakan badai tersebut telah ditingkatkan menjadi "topan super" Kategori 4, yang berarti angin berkelanjutan 241 kilometer per jam atau lebih. Pusatnya berada sekitar 145 km dari tenggara Guam pada Rabu pagi waktu setempat dan bergerak ke utara-barat laut, menurut layanan cuaca.Layanan cuaca mengatakan badai semakin intensif dan memperingatkan "ancaman tiga kali lipat" angin, hujan lebat, dan gelombang badai yang mengancam jiwa di Guam. Layanan cuaca mengatakan badai bisa melanda Guam selatan sekitar Rabu tengah hari, yang merupakan Selasa malam di daratan AS.Guam terletak di sebelah barat Garis Penanggalan Internasional dan sehari lebih cepat dari daratan AS dan Hawaii, yang berjarak 6.115 km ke arah timur. Manila, ibu kota Filipina, berjarak 1.575 km ke arah barat.Jika Guam tidak terkena serangan langsung, maka Topan Mawar akan berada sangat dekat, kata Patrick Doll, kepala ahli meteorologi layanan cuaca di Tiyan, Guam. Mawar adalah kata dari Bahasa Melayu yang berarti "bunga mawar," katanya.Baca juga: Korban Tewas Topan Mocha di Myanmar Bertambah, Jadi 145 Jiwa