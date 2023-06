Telepon Blinken, Menlu Tiongkok Minta AS Berhenti Ikut Campur Urusan Internal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang meminta Amerika Serikat (AS) berhenti mencampuri urusan negaranya. Ia menyampaikan permintaan itu kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melalui telepon, Rabu, 14 Juni 2023.Diskusi tingkat tinggi itu dilakukan menjelang rencana kunjungan Blinken ke Beijing."Kunjungan itu bertujuan untuk menstabilkan hubungan yang tegang antara kedua negara dengan membahas masalah mulai dari tuduhan mata-mata hingga pergumulan semikonduktor," lapor Straits Times.Dalam panggilan tersebut, Qin mengatakan, dia berharap AS dapat menemukan jalan tengah dengan Tiongkok. Caranya dengan mengelola perbedaan secara efektif, dan mempromosikan komunikasi dan kerja sama."Qin juga mengatakan, AS harus menghormati perhatian inti Tiongkok seperti masalah Taiwan," lanjut pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok.Dia juga berharap untuk menstabilkan hubungan Tiongkok-AS dan mengembalikan ikatan ke jalur pembangunan yang sehat dan stabil.Kementerian Luar Negeri Tiongkok belum mengungkapkan informasi tentang perjalanan Blinken, tetapi seorang pejabat AS Jumat lalu mengatakan, Blinken akan berada di Beijing pada 18 Juni tanpa memberikan rincian lainnya.Pada Februari lalu, Blinken membatalkan perjalanan yang direncanakan ke Beijing yang akan menjadi yang pertama oleh menteri luar negeri AS dalam lima tahun terakhir.Pembatalan disebabkan balon mata-mata Tiongkok yang diduga terbang di atas AS.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id