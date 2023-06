Setelah Sempat Ditunda, Menlu AS Akhirnya Tiba di Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken tiba di Tiongkok hari ini, Minggu, 18 Juni 2023. Ini merupakan perjalanan tingkat tertinggi oleh seorang pejabat AS dalam hampir lima tahun.Kunjungan Blinken sebagai upaya menurunkan suhu antara kedua negara setelah ketegangan melonjak.Tidak ada pihak yang mengharapkan terobosan selama kunjungan dua hari Blinken. Pasalnya, dua ekonomi terbesar dunia ini masih berselisih dalam berbagai masalah mulai dari perdagangan hingga teknologi hingga keamanan regional.Tetapi kedua negara semakin menyuarakan minat untuk mencari stabilitas yang lebih besar dan melihat jendela sempit sebelum pemilihan tahun depan baik di Amerika Serikat dan Taiwan, demokrasi yang memerintah sendiri yang tidak dikesampingkan oleh Beijing untuk direbut dengan paksa.Blinken awalnya dijadwalkan berkunjung empat bulan lalu, sebagai hasil pertemuan puncak antara Presiden Joe Biden dan Xi Jinping di Bali pada November.Namun, Blinken tiba-tiba menunda perjalanan itu setelah Amerika Serikat mengatakan pihaknya mendeteksi balon mata-mata Tiongkok di atas tanah AS. Hal ini menyebabkan seruan marah untuk tanggapan oleh kelompok garis keras di Washington.Berbicara di ibukota AS sebelum kepergiannya, Blinken mengatakan dia akan berusaha untuk mengelola hubungan kedua negara secara bertanggung jawab. Ia berusaha mencari cara untuk menghindari "salah perhitungan" antar negara."Persaingan yang ketat membutuhkan diplomasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa persaingan tidak mengarah ke konfrontasi atau konflik,” ujarnya, dilansir dari AFP.Blinken berbicara bersama Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, yang mengatakan kawasan itu menginginkan Amerika Serikat tetap sebagai kekuatan dan menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan Tiongkok yang sedang bangkit."Perjalanan Blinken itu penting, tetapi tidak cukup", kata Balakrishnan."Ada perbedaan mendasar dalam pandangan, dalam nilai. Dan butuh waktu untuk membangun rasa saling menghormati dan kepercayaan strategis," sambungnya.Sebagai bagian dari fokus pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menjaga sekutu tetap dekat, Blinken berbicara melalui telepon dengan rekan-rekannya dari Jepang dan Korea Selatan selama 20 jam perjalanan trans-Pasifiknya.Penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, melakukan perjalanan terpisah ke Tokyo untuk pertemuan tiga arah terpisah yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan serta Filipina.Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan tentang penempatan pasukan di Jepang selatan dan Filipina utara, keduanya secara strategis dekat dengan Taiwan.Beijing melakukan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan pada Agustus, yang dipandang sebagai praktik invasi, setelah Nancy Pelosi, yang saat itu menjadi ketua DPR AS, berkunjung.Dan pada April lalu, Tiongkok meluncurkan latihan perang selama tiga hari setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengunjungi Amerika Serikat dan bertemu dengan pembicara saat ini, Kevin McCarthy.Menjelang kunjungan Blinken, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan, Amerika Serikat perlu "menghormati keprihatinan inti China" dan bekerja sama dengan Beijing."AS perlu melepaskan ilusi berurusan dengan Tiongkok 'dari posisi yang kuat'. Tiongkok dan AS harus mengembangkan hubungan atas dasar saling menghormati dan kesetaraan, menghormati perbedaan mereka dalam sejarah, budaya, sistem sosial, dan jalur pembangunan," katanya, merujuk pada kritik AS yang sering terhadap catatan hak asasi Tiongkok.Blinken adalah diplomat top AS pertama yang mengunjungi Beijing sejak lawatan singkat pada 2018 oleh pendahulunya Mike Pompeo."Kunjungan singkat Blinken tidak akan menyelesaikan masalah besar apa pun dalam hubungan AS-Tiongkok atau bahkan masalah kecil. Juga tidak akan menghentikan kedua belah pihak untuk melanjutkan agenda kompetitif mereka,” kata Russel, sekarang wakil presiden di Asia Society Policy Institute."Tetapi kunjungannya mungkin akan memulai kembali dialog tatap muka yang sangat dibutuhkan dan mengirim sinyal bahwa kedua negara beralih dari retorika kemarahan di podium pers menjadi diskusi yang tenang di balik pintu tertutup," pungkas dia.