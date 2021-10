Tiongkok Kecam Tindakan AS Latih Personel Militer Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Tiongkok menegaskan bahwa pihaknya menentang hubungan militer antara Amerika Serikat (AS) dan Taiwan . Ini dilontarkan setelah Presiden Tsai Ing-wen mengonfirmasi sejumlah kecil tentara AS hadir di pulau itu.Negeri Tirai Bambu menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya. Tiongkok pun bersumpah suatu hari akan merebutnya, dengan kekerasan jika diperlukan, dan telah meningkatkan gempuran pedangnya dalam beberapa tahun terakhir.Baca: Presiden Taiwan Konfirmasi Pasukan AS Latih Militernya Pada Kamis, Tsai mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN bahwa ada sejumlah kecil pasukan AS di Taiwan untuk membantu pelatihan. Tsai menambahkan, dia memiliki ‘keyakinan’ bahwa militer Amerika akan mempertahankan pulau itu jika terjadi serangan dari Tiongkok.Komentar tersebut memicu kemarahan dari Beijing."Kami dengan tegas menentang segala bentuk pertukaran resmi dan kontak militer antara Amerika Serikat dan Taiwan, menentang campur tangan AS dalam urusan dalam negeri Tiongkok, dan upaya untuk memprovokasi dan menimbulkan masalah," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin.Komentar Tsai adalah pertama kalinya seorang pemimpin Taiwan secara terbuka membuat pengakuan seperti itu sejak garnisun AS terakhir pergi pada 1979 ketika Washington mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing."Prinsip satu China adalah fondasi politik hubungan Tingkok-AS," tambah Wang."AS seharusnya tidak meremehkan tekad kuat rakyat Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial,” ungkap Wang.Beijing telah memutuskan hubungan formal dan meningkatkan tekanan diplomatik, ekonomi dan militer di Taiwan karena Tsai tidak menganggap pulau itu sebagai bagian dari "satu China".Sementara Amerika Serikat mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing. Mereka menentang setiap perubahan paksa terhadap status Taiwan dan membantu mempertahankan kemampuan pertahanan Taiwan.