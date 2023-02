Uji Kemampuan Serangan Balik Nuklir, Korut Lepaskan Rudal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Seoul: Korea Utara (Korut) kembali menguji coba menembakkan empat rudal jelajah strategis. Rudal dilepaskan selama latihan yang dirancang untuk menunjukkan kemampuannya melakukan serangan balik nuklir terhadap pasukan musuh."Latihan pada Kamis melibatkan unit rudal jelajah strategis yang tampaknya operasional dari Tentara Rakyat Korea, yang menembakkan empat rudal "Hwasal-2" di daerah Kota Kim Chaek, Provinsi Hamgyong Utara, menuju laut lepas pantai timur Semenanjung Korea," sebut kantor berita negara KCNA, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat 24 Februari 2023."Unit lain melakukan pelatihan senjata di lokasi yang diperkuat tanpa tembakan langsung," tambahnya."Sementara empat rudal jelajah strategis mencapai target yang telah ditetapkan setelah menempuh orbit elips sepanjang 2.000 kilometer dan orbit penerbangan berbentuk delapan selama 10.208 detik hingga 10.224 detik," kata laporan itu.KCNA menambahkan, latihan itu menunjukkan postur perang pasukan tempur nuklir DPRK yang memperkuat kemampuan serangan balik nuklirnya yang mematikan dalam segala hal terhadap pasukan musuh.Peluncuran rudal tidak diumumkan oleh Korea Selatan atau Jepang, yang seringkali menjadi negara pertama yang mendeteksi dan melaporkan peluncuran tersebut secara terbuka.Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan peluncuran itu dipantau tetapi ada "perbedaan" antara apa yang dideteksinya dan Amerika Serikat dan pernyataan Korea Utara, tanpa menjelaskan lebih lanjut.Peluncuran itu terjadi ketika para pejabat AS dan Korea Selatan mengambil bagian dalam tabletop, atau simulasi, latihan yang berfokus pada kemungkinan Korea Utara menggunakan senjata nuklir.Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Pyongyang mengkritik Washington dan sekutunya karena menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas serentetan uji coba rudal baru-baru ini.Korea Utara menuduh PBB telah "tidak adil" dalam kegiatan militernya sambil tetap bungkam tentang latihan militer gabungan AS dan Korea Selatan.Kwon Jong Gun, Direktur Jenderal Kementerian untuk urusan AS, menegaskan kembali Korea Utara akan mempertimbangkan "tindakan balasan yang kuat" jika PBB terus berfungsi sebagai "alat AS untuk menekan" Pyongyang."Jika Dewan Keamanan menjadi tempat yang menilai keadilan atas ketidakadilan dan legal atas ilegal, di bawah pengaruh Amerika Serikat dan para pengikutnya, itu hanya akan menimbulkan hasil negatif yang semakin memperburuk ketegangan militer," kata Kwon dalam pernyataan yang disiarkan oleh KCNA.Korea Utara terus maju dalam mengembangkan dan memproduksi rudal baru secara massal. Mereka terus lakukan pengembangan meskipun ada sanksi yang diberlakukan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang kegiatan rudal negara bersenjata nuklir itu.Banyak peluncuran, termasuk rudal balistik antarbenua (ICBM) pada Sabtu, telah dilaporkan oleh media pemerintah sebagai latihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan pasukan yang mengoperasikan senjata tersebut."Demonstrasi ini mungkin dianggap sebagai latihan rudal daripada pengujian pengembangan," kata Center for International and Strategic Studies yang berbasis di AS dalam sebuah laporan minggu ini.Menurut seorang pejabat intelijen AS, Korea Utara dapat menguji coba ICBM pada lintasan yang lebih rendah dan lebih panjang dan melakukan uji coba nuklir ketujuh tahun ini untuk menyempurnakan kemampuan persenjataannya.