Mal Hong Kong Ditutup usai Kemunculan Klaster Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Hong Kong: Perusahaan New World Development Co menutup mal mereka di Hong Kong hingga Jumat mendatang setelah munculnya sebuah klaster Covid-19 . Pusat perbelanjaan K11 Musea di Tsim Sha Tsui, Kowloon, ditutup sementara agar petugas dapat melakukan pembersihan menyeluruh dan menjalankan tes Covid-19 ke seluruh staf.K11 Musea awalnya hanya akan ditutup dari Minggu hingga Senin ini, 1 Maret 2021. Namun karena pertimbangan satu dan lain hal, penutupannya diperpanjang hingga empat hari ke depan.Dilansir dari laman The Straits Times, ini merupakan kali pertama perusahaan pengembang mal di Hong Kong menutup sebuah pusat perbelanjaan karena kekhawatiran penyebaran virus.Baca: Untuk Kali Pertama, Hong Kong Lockdown Akibat Covid-19 Menurut keterangan otoritas kesehatan Hong Kong pada Minggu kemarin, klaster 44 infeksi Covid-19 ditemukan di sebuah restoran makanan Tiongkok di K11 Musea. Seorang pekerja di restoran tersebut diyakini telah menjangkiti Covid-19 ke sejumlah rekan kerja dan pengunjung.Pengembang telah menawarkan tes Covid-19 gratis bagi semua staf di K11 Musea. Sejauh ini, 1.500 tes telah selesai dilakukan.Dalam pernyataan resmi New World Development Co, perpanjangan penutupan bertujuan agar semua staf benar-benar terlindungi saat nantinya mulai bekerja kembali.K11 Musea, dibuka pada 2019, merupakan mal terbaru yang dibangun oleh pengembang New World.Jumat kemarin, CEO New World Adrian Cheng mengatakan bahwa penjualan di mal-mal K11 telah meningkat lebih dari 50 persen dalam enam bulan terakhir sepanjang 2020 dibanding tahun sebelumnya.(WIL)