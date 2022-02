Banjir Tenggelamkan 1.400 Rumah di Australia, 7 Orang Tewas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Brisbane: Sebuah badai hebat menghantam kota Brisbane di timur Australia pada Minggu 27 Februari 2022, menyebabkan evakuasi, pemadaman listrik dan penutupan sekolah. Sementara tujuh dilaporkan tewas akibat banjir bandang yang dipicu oleh badai Lebih dari 1.400 rumah di Ibu Kota Negara Bagian Queensland terancam banjir. Sementara lebih dari 28.000 rumah tanpa listrik di seluruh negara bagian itu, karena pantai-pantai murni di pantai Gold and Sunshine, yang merupakan tempat-tempat wisata utama, semuanya ditutup.Wali Kota Brisbane, Adrian Schrinner menggambarkan sistem cuaca sebagai "bom hujan di atas Queensland tenggara".Adapun Premier Queensland Annastacia Palaszczuk memohon kepada orang-orang yang tinggal di Brisbane untuk tinggal di rumah ketika sistem cuaca bergerak ke selatan ke daerah pemukiman utama."Kami tidak pernah mengharapkan hujan ini," kata Palaszczuk, seperti dikutip The National, Minggu 27 Februari 2022."Bom hujan ini benar-benar, Anda tahu, itu tak henti-hentinya. Itu hanya turun dalam ember,” jelasnyaBiro Meteorologi Australia telah mengeluarkan peringatan banjir untuk sebagian besar Queensland dan utara New South Wales, dengan lebih dari 300 milimeter jatuh di beberapa daerah dalam 24 jam terakhir.Lebih dari 100 sekolah di Queensland tenggara akan ditutup pada Senin. Layanan penyelamatan negara mengatakan mereka menerima 100 permintaan per jam untuk bantuan dalam beberapa hari terakhir.Di antara orang-orang yang tewas dalam banjir adalah seorang pria berusia 34 tahun yang mencoba berenang ke tempat yang aman setelah air menenggelamkan mobilnya, dan seorang lagi yang kendaraannya hanyut di negara bagian tetangga, New South Wales. Polisi terus mencari seorang pria berusia 70-an yang jatuh ke Sungai Brisbane pada Jumat.Sekitar 700 orang diminta untuk meninggalkan kota Gympie di Queensland pada Sabtu setelah sistem Sungai Mary melonjak melebihi 22,06 meter untuk menciptakan banjir terparah di kota itu sejak tahun 1880-an.Hujan deras mengguyur Australia timur selama lebih dari seminggu. Ahli meteorologi mengatakan banjir dan badai petir akan berlanjut hingga Senin, sebelum mulai mereda di Queensland, tetapi bergerak ke selatan ke New South Wales, di mana beberapa komunitas berisiko di timur lautnya telah diperintahkan untuk pergi.“Risiko banjir sungai dan banjir bandang sangat nyata dalam beberapa hari mendatang,” pungkas Steph Cooke, Menteri Layanan Darurat di New South Wales.