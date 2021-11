Populer Internasional: Taliban Soal AS dan NATO Hingga Pertemuan Xi-Biden

Berikut selengkapnya:

Menlu Taliban Tuding AS dan NATO Gagal Hadirkan Perdamaian di Afghanistan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Putri Duterte Ajukan Pencalonan sebagai Wapres Filipina

Gedung Putih Konfirmasi Pertemuan Biden-Xi Jinping Senin Depan

(WIL)

Kabul: Menteri Luar Negeri Afghanistan bentukan Taliban, Amir Khan Muttaqi, menuduh Amerika Serikat dan NATO gagal mendatangkan perdamaian dan keamanan di seantero Afghanistan meski keduanya telah berada di negara tersebut selama dua dekade.Tuduhan tersebut menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Minggu, 14 November 2021.Dua berita lainnya adalah putri dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang maju sebagai calon wakil presiden dan rencana pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden AS Joe Biden.Muttaqi, yang memimpin delegasi beranggotakan 20 petinggi Taliban dalam kunjungan tiga hari ke Pakistan, menyampaikan tuduhan kepada AS dan NATO dalam sebuah seminar di Islamabad."Terlepas dari 50 negara, termasuk AS dan NATO, kekuatan militer dan teknologi mereka di Afghanistan selama 20 tahun tetap gagal menghadirkan perdamaian dan keamanan di Afghanistan," ungkapnya.Taliban telah menguasai kembali Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu, yang ditandai dengan perginya pasukan AS dan para sekutunya dari negara tersebut.Apa lagi yang dikatakan Muttaqi seputar Afghanistan? Cek selengkapnya di sini Putri presiden Filipina, Sara Duterte-Carpio, resmi mengajukan pencalonannya sebagai wakil presiden. Pengajuannya tersebut mengakhiri spekulasi mengenai rencananya dalam pemilu Filipina tahun depan.Sara, 43, memasuki bursa calon wakil presiden setelah kandidat sebelumnya dari partai politik milik Ferdinand Marcos Jr. mengundurkan diri. Hal ini disampaikan juru bicara Sara , Wali Kota Liloan, Christina Garcia-Frasco, dalam sebuah pernyataan.Apa pandangan pengamat mengenai majunya Sara Duterte-Caprio sebagai cawapres? Cek selengkapnya di sini Gedung Putih mengonfirmasi pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dengan mitranya dari Tiongkok, Xi Jinping, akan berlangsung Senin pekan depan. Pertemuan akan dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antar kedua negara terkait isu Taiwan."Kedua pemimpin akan membahas cara untuk mengelola persaingan kedua negara secara bertanggung jawab," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki."Secara keseluruhan, Presiden Biden akan memperjelas niat dan prioritas-prioritas AS, termasuk sikap keprihatinan kami terhadap Tiongkok," lanjutnya.Seperti apa situasi terkini terkait hubungan AS-Tiongkok? Cek selengkapnya di sini