Korsel Bantah Laporan Jual Peluru dengan AS untuk Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Seoul: Korea Selatan (Korsel) pada Jumat membantah laporan bahwa mereka akan menjual peluru artileri untuk digunakan oleh pasukan Ukraina. Diklaim bahwa amunisi tersebut - jika negosiasi kesepakatan yang sedang berlangsung diselesaikan - hanya akan untuk pasukan Amerika Serikat (AS).Sebelumnya, kabar mengenai kesepakatan ini dipublikasi oleh media Amerika Serikat, The Wall Street Journal pada Kamis 10 November 2022. Mereka melaporkan bahwa kedua pihak hampir mencapai kesepakatan untuk membeli 100.000 peluru artileri 155 mm dari Seoul yang akan dikirim ke Ukraina Washington adalah sekutu keamanan utama Seoul, dan menempatkan sekitar 27.000 tentara AS di Selatan untuk membantu melindunginya dari Korea Utara yang bersenjata nuklir.Sementara Korea Selatan mengatakan pada Jumat bahwa sementara kesepakatan senjata dengan AS sedang berlangsung, peluru itu tidak dimaksudkan untuk dikirim ke Ukraina "Untuk menebus kekurangan persediaan amunisi 155mm di AS, negosiasi sedang berlangsung antara AS dan perusahaan (Korea Selatan) untuk mengekspor amunisi," kata Kementerian Pertahanan Korsel dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP."Ini dilakukan di bawah premis bahwa Amerika Serikat akan menjadi pengguna terakhir dari peluru tersebut,” tambahnya."Kebijakan Korea Selatan untuk tidak memberikan senjata mematikan ke Ukraina tetap tidak berubah," tegasnya.Korea Selatan telah memberikan bantuan dan bantuan yang tidak mematikan ke Ukraina, tetapi dalam upaya yang mungkin untuk mempertahankan hubungan dengan Rusia - perantara utama dengan Utara - Korea Selatan telah menolak seruan untuk mengizinkan ekspor senjata ke Kyiv.Seoul adalah pengekspor senjata yang semakin penting, baru-baru ini menandatangani kesepakatan untuk mengirim tank dan howitzer produksi dalam negeri ke Polandia.Diskusi antara AS dan Korea Selatan terjadi setelah Washington menuduh Korea Utara secara diam-diam mengirimkan peluru artileri ke Rusia untuk membantu upaya perangnya di Ukraina. Pyongyang telah menolak klaim itu, menyebutnya "tidak berdasar".Pentagon mengumumkan Kamis bahwa Amerika Serikat akan menyediakan sistem pertahanan udara dan rudal permukaan-ke-udara ke Ukraina sebagai bagian dari paket bantuan keamanan baru senilai USD400 juta.Paket tersebut termasuk rudal untuk sistem pertahanan udara HAWK yang telah disetujui Spanyol untuk disediakan, peluru artileri dan mortir, amunisi untuk peluncur roket presisi Himars, dan lebih dari 20 juta butir amunisi senjata ringan.