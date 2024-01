Perkokoh Investasi, Asisten Mendag Australia Bakal ke Indonesia

Advertisement

Asisten Menteri Perdagangan Australia Tim Ayres akan mengunjungi Indonesia pekan ini. Kunjungannya untuk memperkokoh komitmen dalam memperkuat perdagangan dan investasi kedua negara."Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 270 juta penduduk dan akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2040. Australia berada di posisi tepat untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ini," kata Ayres, dalam pernyataannya, Rabu, 24 Januari 2024.Menyusul peluncuran laporan penting Pemerintah Albanese, Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040, kata Ayres, ia akan bertemu dengan sejumlah menteri Indonesia, serta Indonesia Investment Authority untuk membahas cara-cara membuka peluang ekonomi bagi kedua negara dan kawasan.Selama di Jakarta, Ayres akan berbicara dalam program Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengenai potensi hubungan Australia-Indonesia."Saya juga menantikan untuk bertemu dengan para pebisnis serta investor Indonesia dan Australia untuk mendengar gagasan mereka dalam meningkatkan kemitraan ekonomi kita," lanjutnya.Jelang KTT Khusus ASEAN-Australia pada Maret mendatang, Ayres juga akan hadir dalam pertemuan di Sekretariat ASEAN. Kunjungannya untuk melihat jika kedua negara dapat meningkatkan perdagangan di bawah perjanjian perdagangan bebas ASEAN yang baru saja diperbaharui."Saya juga akan mengunjungi proyek produksi susu yang didukung oleh Australian Centre for Agricultural Research (ACIAR), dan KONEKSI, sebuah kemitraan antara Australia dan universitas-universitas di Indonesia untuk menangani ketahanan air dan energi," ucapnya."Australia akan sepenuhnya bekerja sama dengan Indonesia untuk mewujudkan potensi ekonomi dari hubungan kita, serta mendukung diversifikasi perdagangan para eksportir kita dalam pasar yang penting ini," pungkas Ayres.