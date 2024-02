KJRI Perth Promosikan Potensi Kerja Sama Pertanian Indonesia dan Australia Barat

(WIL)

Perth: KJRI Perth mengikuti kegiatan makan siang dan pengenalan produk setempat yang digelar Food Innovation Precinct Western Australia (FIPWA) pada 10 Februari lalu.Acara ini dihadiri berbagai pihak, termasuk Anggota Parlemen dari Murray-Wellington, wakil dari Peel Development Commission, serta perwakilan berbagai lembaga bisnis seperti Australia China Business Council, Australia Indonesia Business Council, Australia Malaysia Business Chamber, Vietnam Business Council, dan Peel Chamber of Commerce and Industry, serta pemerintah Shire of Murray.Dalam sambutannya, Konjen RI Perth mengapresiasi perkembangan hubungan dan kerja sama bidang riset pertanian antara Indonesia dan Australia Barat yang komplementer dan saling melengkapi.Ditekankan bahwa Australia Barat, dengan keunggulan teknologinya, dapat memberikan dukungan besar bagi pengembangan sektor pertanian Indonesia. Di sisi lain, Indonesia dengan sektor start-up yang berkembang juga menawarkan potensi kerja sama bagi pelaku usaha Australia Barat yang tidak hanya di bidang pertanian, tetapi juga sektor agritourism.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI pada Senin, 12 Februari 2024, kegiatan kali ini bertujuan mempromosikan FIPWA sebagai pusat riset inovasi pertanian pertama di Australia Barat dengan memanfaatkan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2024.FIPWA diresmikan pada Februari 2023 dengan fokus pada pengembangan sektor manufaktur makanan dan minuman yang kuat dan dinamis.Dalam bidang pertanian, KJRI Perth telah menginisiasi kerja sama bersama FIPWA sejak tahun 2022 dengan menggandeng SEAFAST IPB. Kerja sama ini kemudian berkembang menjadi kerja sama regional dengan bergabungnya Selandia Baru dan Singapura dalam inisiatif yang akan diresmikan pada 23 Februari 2024 mendatang.Pentingnya pemahaman budaya dalam aktivitas bisnis antara Indonesia dan Australia Barat juga menjadi sorotan. Hal ini menekankan bahwa kerja sama yang berkelanjutan tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga kultural dan sosial.Dengan adanya inisiatif kerja sama ini, diharapkan akan tercipta kemitraan kuat antara Indonesia dan Australia Barat dalam menghadapi tantangan global di bidang pertanian dan teknologi pangan.Baca juga: KJRI Perth Gali Peluang Kolaborasi Startup Indonesia dan Australia Barat