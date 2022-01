6 Seniman Indonesia Unjuk Gigi di Pameran Bergengsi BIAB

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Enam pelukis Indonesia terpilih untuk mengikuti pameran seni bergengsi Beijing International Art Biennale (BIAB) di Beijing, Tiongkok . Tahun ini, BIAB ke-9 mengusung tema "Light of Life."Berdasarkan keterangan tertulis KBRI Beijing yang diterima Medcom.id, Selasa, 25 Januari 2022, keenam seniman Indonesia yang terpilih di antaranya Mas Hedi Suryatna (Fighting Coronavirus), Antonius Kho (Safe our generation), Lutfi Yanuar (Eclectic Identity), Rusli (Struggle and Hope), dan Dicky Takndare (the Return of Manamarkeri) dan Sih Elsiwi Handayani Oratmangun (Heading Towards Perfection).Hasil karya keenam pelukis ini dipilih oleh Kurator dari 47 submissions dari Indonesia.Mengingat banyaknya peserta dari Indonesia, penyelenggara meminta Duta Besar Djauhari Oratmangun untuk menyampaikan sambutan di sesi pembukaan. Dubes Djauhari menyampaikan bahwa seni dapat menyediakan saluran bagi orang-orang untuk bersatu melawan pandemi.Beijing Biennale bukan hanya acara yang bagus untuk merayakan karya seni indah dan bermakna dari seluruh dunia, tetapi juga berguna untuk menunjukkan harapan umat manusia akan masa depan yang lebih baik setelah pandemi.Dalam kesempatan tersebut, Dubes Djauhari juga menyatakan rasa bangganya kepada pelukis Indonesia. Sejak Beijing Biennale diluncurkan pada 2002, seniman Indonesia selalu terpilih untuk menghadirkan karya terbaiknya.Ketua China Artist Association, Ma Fenghui berharap pameran seni yang diselenggarakan oleh BIAB dapat menjadi jembatan antara Timur dan Barat, serta dapat menjalin ikatan tradisional dan modern.Tahun ini terdapat 573 seniman dari 117 negara yang terpilih untuk mengikuti BIAB. China Artists Association bersama dengan China Federation of Literary and Art Circles dan Pemerintah Kota Beijing merupakan sponsor utama kegiatan pameran ini. BIAB diselenggarakan pada 21 Januari hingga 15 Februari mendatang.Baca: 'Kartini, Princess of Java' Warnai Kegiatan Wonderful Indonesia di KBRI Beijing