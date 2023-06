Kritik Kunjungan Blinken ke Tiongkok, Korut: Perjalanan Mengemis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pyongyang: Korea Utara (Korut) mengkritik kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Anthony Blinken baru-baru ini ke Tiongkok. Mereka menyebutnya sebagai "perjalanan mengemis" untuk meredakan ketegangan kegagalan kebijakan untuk menekan Tiongkok. Di salah satu pertukaran AS-Tiongkok paling signifikan sejak Presiden AS Joe Biden menjabat, Blinken dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu pada Senin dan setuju untuk menstabilkan persaingan sengit mereka sehingga tidak mengarah ke konflik.Blinken mengatakan, setelah pertemuan pada Senin, dia mendesak Beijing untuk mendorong Korea Utara menghentikan peluncuran rudal karena Beijing memiliki "posisi unik" untuk menekan Pyongyang agar terlibat dalam dialog.Dalam sebuah komentar yang disiarkan oleh kantor berita Korea Utara KCNA, Jong Yong Hak, yang digambarkan sebagai seorang analis hubungan internasional mengatakan, kunjungan yang jarang dilakukan itu bertujuan untuk meminta pelonggaran ketegangan."Karena upaya untuk menekan dan menahan Tiongkok dapat menjadi bumerang yang memberikan pukulan fatal bagi perekonomian AS," ucap Jong, dilansir dari AFP, Rabu, 21 Juni 2023."Singkatnya, kunjungan menteri luar negeri AS baru-baru ini tidak dapat dinilai selain perjalanan pengemis yang memalukan dari provokator yang mengakui kegagalan kebijakan menekan Tiongkok," lanjut dia.Pengamat itu mengatakan, Amerika Serikat bertanggung jawab untuk meningkatkan ketegangan regional dengan "kompleks anti-Tiongkok," seperti pengelompokan QUAD dengan Jepang, India dan Australia dan pakta AUKUS dengan Inggris dan Australia."Ini adalah puncak dari kesepakatan ganda dan kelancangan yang khas AS untuk memprovokasi terlebih dahulu dan kemudian berbicara tentang apa yang disebut 'kontrol yang bertanggung jawab atas perbedaan pendapat," kata komentar itu.Daniel Kritenbrink, asisten menteri luar negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik yang juga dalam perjalanan ke Beijing, diperkirakan akan mengunjungi Korea Selatan pada hari ini. Kunjungannya untuk memberi pengarahan kepada pejabat Seoul tentang pembicaraan dua hari di Tiongkok.