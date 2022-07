Tiongkok Sebut AS Sebagai ‘Pembuat Risiko Keamanan' di Selat Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Tiongkok menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai "pembuat risiko keamanan" di Selat Taiwan dengan seringnya melakukan provokasi di sana. Militer Tiongkok pada Rabu mengecam tindakan AS setelah kapal perang Negeri Paman Sam berlayar melalui jalur air yang sensitif itu.Armada ke-7 Angkatan Laut AS mengatakan kapal perusak USS Benfold melakukan transit ‘rutin’ Selat Taiwan melalui perairan internasional sesuai dengan hukum internasional.Amerika Serikat telah melakukan pelayaran semacam itu sekitar sebulan sekali, membuat marah Tiongkok, yang memandang mereka sebagai tanda dukungan untuk Taiwan. Sementara Taiwan dianggap Tiongkok sebagai wilayah mereka.Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat mengatakan, dalam sebuah pernyataan bahwa pasukannya telah mengikuti kapal di seluruh dan "memperingatkan" itu."Provokasi dan pamer yang sering dilakukan oleh Amerika Serikat sepenuhnya menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah perusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan pembuat risiko keamanan di Selat Taiwan," katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Asia One, Kamis 21 Juli 2022."Pasukan kami tetap siaga tinggi setiap saat dan dengan tegas membela kedaulatan nasional dan integritas teritorial,” tegasnya.Angkatan Laut AS mengatakan kapal itu "transit melalui koridor di Selat yang berada di luar laut teritorial Negara pantai mana pun".“Transit kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ungkap pihak AS.Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kapal AS berlayar ke utara melalui selat, dan situasi di jalur air itu "seperti biasa".USS Benfold telah beroperasi di Laut China Selatan yang disengketakan. Di mana kapal itu telah melakukan dua "Operasi Kebebasan Navigasi" dalam seminggu terakhir.