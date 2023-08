Viral, Pria Jepang Rela Habiskan Ratusan Juta Demi 'Berubah' Jadi Anjing

Foto: YouTube

(SUR)

Jakarta: Seorang pria asal Jepang viral di media sosial karena memiliki cita-cita yang unik, yakni menjadi seekor anjing. Untuk mewujudkan impiannya, pria yang dikenal bernama Toco itu rela menghabiskan uang Rp211,8 juta.Uang ratusan juta itu Toco gunakan untuk memesan kostum anjing Collie yang dibuat secara khusus untuknya. Perusahaan yang memproduksi kostum tersebut mengatakan bahwa mereka butuh waktu 40 hari untuk membuat pakaian pesanan Toco.Melalui kanal YouTube pribadinya I want to be an animal, Toco membagikan video di mana dirinya menggunakan kostum tersebut. Bahkan demi benar-benar terlihat seperti anjing, Toco juga bertingkah layaknya hewan berkaki empat itu.Toco tampak berguling-guling di lantai hingga bermain lempar tangkap, salah satu permainan yang paling disukai anjing. Tak hanya itu, berjalan-jalan di depan umum sebagai anjing untuk pertama kalinya. Ia tampak berinteraksi dengan manusia dan anjing lainnya“Keinginan ini sudah muncul sejak lama, bahkan sejak saya sudah bisa mengingat,” kata Toco, dikutip dari kanal YouTube-nya, I want to be an animal, Rabu, 2 Agustus 2023.Dalam video berdurasi lima menit tersebut, Toco kemudian menceritakan alasan menjadi anjing Collie karena kecintaannya terhadap anjing itu. Menurutnya, anjing Collie juga punya ukuran yang tidak terlalu jauh dengan badan manusia.“Alasannya, (Collie) adalah hewan favorit saya. Saya sangat menyukai hewan-hewan lucu yang berkaki empat. Selain karena saya menyukai anjing Collie, ukurannya juga sesuai dengan tubuh saya,” ungkap Taco.Lebih lanjut, Toco membantah anggapan orang-orang yang menyebutnya lelah menjadi manusia sehingga memutuskan menjadi seekor anjing. Perubahannya merupakan keputusan yang ia pilih karena benar-benar menyukai hewan berbulu tersebut.