Korea Utara Rampungkan Perluasan Fasilitas Nuklir

Pyongyang: Korea Utara (Korut) telah menyelesaikan pekerjaan restorasi di Fasilitas Uji Nuklir Punggye-ri. Mereka tampaknya memperluas aktivitas konstruksi ke terowongan kedua.Hal ini disampaikan menurut analisis baru dari The Centre for Strategic and International Studies (CSIS).Lembaga think tank yang berbasis di Washington ini mengatakan, citra satelit komersial yang diperolehnya dari 14 Juni menunjukkan 'aktivitas baru kecil' di Terowongan No. 3. Citra satelit menunjukkan, pekerjaan perbaikan dan konstruksi selama empat bulan terakhir pada dasarnya selesai dan terowongannya sudah siap."Sekarang Korea Utara siap untuk uji coba nuklir ketujuh yang sering dispekulasikan," kata CSIS dalam analisis mereka tersebut, dikutip oleh Al Jazeera, Kamis, 16 Juni 2022.CSIS menambahkan, tampaknya ada aktivitas konstruksi baru di Terowongan No 4. "Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sangat menyarankan upaya untuk mengaktifkannya kembali untuk pengujian potensial di masa depan," sambung lembaga tersebut.Setelah melakukan sejumlah rekor uji coba rudal tahun ini, termasuk rudal balistik antarbenua (ICBM), baik Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, dan Jepang yakin Pyongyang bersiap untuk uji coba nuklir pertamanya dalam lima tahun.Punggye-ri dibongkar pada 2018 –,dengan Korea Utara berbagi gambar menarik dari pintu masuk terowongan yang diledakkan,– saat negara tersebut memulai periode singkat diplomasi tingkat tinggi atas denuklirisasi.Analisis CSIS mengatakan, gambar menunjukkan bahan konstruksi baru di dekat pintu masuk portal di Terowongan No 4, yang dihancurkan pada 2018."Tingkat kerusakan aktual di dalam terowongan karena penonaktifan tidak jelas, dan indikator aktivitas baru ini menunjukkan bahwa penonaktifan belum selesai, seperti halnya dengan Terowongan No. 3," lanjut lembaga think tank itu.Punggye-ri digunakan sebagai tempat uji coba nuklir selama lebih dari 10 tahun sejak 2006. Sebanyak enam uji coba dilakukan di sana.Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan pekan lalu, ada indikasi bahwa salah satu bagian yang dikenal sebagai adit di Punggye-ri telah dibuka kembali, mungkin dalam persiapan untuk uji coba nuklir. Korut juga dilaporkan terus memperluas fasilitas utama di situs nuklir utama Yongbyon.