Adik Perempuan Kim Jong-un Tolak Harapan untuk Diplomasi dengan AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Pyongyang: Saudara perempuan dari pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un telah menolak prospek untuk dimulainya kembali diplomasi lebih awal dengan Amerika Serikat (AS). Menurut Kim Yo-jong harapan AS untuk pembicaraan akan "menjatuhkan mereka ke dalam kekecewaan yang lebih besar".Kim Yo-jong mengeluarkan pernyataan tersebut setelah Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menggambarkan sebagai "sinyal menarik" pernyataan terbaru kakaknya bahwa Korea Utara harus siap untuk dialog dan konfrontasi, tetapi lebih untuk konfrontasi."Pepatah Korea mengatakan bahwa 'dalam mimpi, yang paling penting adalah membacanya, bukan memilikinya'. Tampaknya AS dapat menafsirkan situasi sedemikian rupa untuk mencari kenyamanan bagi dirinya sendiri," kata Kim Yo-jong kata, menurut Kantor Berita Pusat Korut (KCNA), yang dikutip New Zealand Herald, Selasa 22 Juni 2021."Harapan, yang mereka pilih untuk disimpan dengan cara yang salah, akan menjerumuskan mereka ke dalam kekecewaan yang lebih besar," tegasnya.Pernyataannya muncul saat utusan utama AS untuk urusan Korea Utara, Sung Kim, mengunjungi Korea Selatan. Sung Kim mengatakan pada Senin bahwa dia berharap untuk melihat reaksi positif dari Korea Utara segera atas tawaran AS untuk melakukan pembicaraan, meskipun dia mengatakan sanksi yang dipimpin AS terhadap Korea Utara akan tetap berlaku.Selama pertemuan partai besar yang berkuasa pekan lalu, Kim Jong-un menganalisis kebijakan Korea Utara pemerintahan Joe Biden dan memerintahkan para pejabat untuk mempersiapkan dialog dan konfrontasi. “Terutama untuk sepenuhnya siap menghadapi konfrontasi untuk melindungi keamanan dan martabat nasional,” ucap Kim Jong-un yang dikutip KCNA.Tapi komentar Kim yang dipublikasikan tidak termasuk retorika keras terhadap Washington dan Seoul, sebuah kelalaian yang mendorong analisis yang saling bertentangan di antara para ahli luar. Beberapa mengatakan Kim Jong-un mengisyaratkan dia berencana untuk menerapkan lebih banyak tekanan pada Amerika Serikat untuk melonggarkan kebijakannya di Korea Utara, sementara yang lain berpendapat dia menekankan kemungkinan dimulainya kembali pembicaraan.Selama wawancara dengan ABC News, Sullivan mengatakan bahwa "Komentarnya minggu ini kami anggap sebagai sinyal yang menarik. Dan kami akan menunggu untuk melihat apakah mereka ditindaklanjuti dengan komunikasi langsung apa pun kepada kami tentang jalur potensial ke depan."Dalam beberapa bulan terakhir, pemimpin Korea Utara telah mengancam untuk meningkatkan penangkal nuklirnya dan mengklaim bahwa nasib diplomasi serta hubungan bilateral tergantung pada apakah Washington menerapkan kebijakan bermusuhan. Ini termasuk referensi nyata terhadap sanksi dan latihan militer reguler AS dengan Korea Selatan.Para pejabat AS telah menyarankan Biden akan mengambil jalan tengah antara hubungan langsung Trump dengan Kim Jong-un dan kebijakan "kesabaran strategis" Presiden Barack Obama. Tetapi beberapa ahli mengatakan pemerintahan Biden tidak akan melonggarkan sanksi apa pun sebelum Korea Utara mengambil langkah nyata menuju denuklirisasi.Diplomasi pimpinan AS yang bertujuan melucuti Korea Utara dari program nuklirnya telah dilakukan sejak Februari 2019. Saat itu Amerika menolak tuntutan Korea Utara untuk keringanan sanksi besar dengan imbalan penyerahan sebagian kemampuan nuklir mereka selama pertemuan puncak antara Kim Jong-un dan Presiden AS saat itu, Donald Trump.Di tengah pandemi virus korona, Korea Utara telah melarang turis, mengusir diplomat, dan sangat membatasi lalu lintas dan perdagangan lintas batas. Penguncian yang diberlakukan sendiri telah menyebabkan ketegangan lebih lanjut pada ekonomi yang telah dihancurkan oleh salah urus selama beberapa dekade dan melumpuhkan sanksi yang dipimpin AS atas program senjata nuklir negara itu.(FJR)