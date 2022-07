Menlu AS Hadiri Pertemuan G20 di Bali, Isu Rusia Masih Jadi Perhatian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony J. Blinken akan berkunjung ke Bali, Indonesia, dan Bangkok, Thailand, pada 6-11 Juli 2022.Menurut keterangan dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, Menlu Blinken pertama-tama akan melawat ke Bali, Indonesia, untuk menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 (FMM G20) “Di sana, Menlu Blinken akan meneguhkan kembali komitmen kami untuk bekerja sama dengan para mitra internasional dalam menghadapi tantangan global, termasuk kerawanan pangan dan energi, serta ancaman berlanjutnya perang Rusia melawan Ukraina terhadap tatanan internasional,” sebut keterangan tertulis Kedubes AS, yang diterima Medcom.id, Rabu 6 Juli 2022.“Selain menghadiri pertemuan-pertemuan terkait G20, Menlu Blinken akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Retno Marsudi. Di antara pertemuan-pertemuan bilateral lainnya, Menlu Blinken juga akan bertemu dengan Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Wang Yi, di sela-sela G20 ,” imbuh keterangan itu.Sementara pada saat di Bangkok, Thailand, Menlu Blinken akan bertemu dengan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai.Menlu Blinken berharap dapat mendiskusikan berbagai isu, termasuk menggunakan keberhasilan agenda APEC 2022 Thailand untuk semakin menyukseskan APEC 2023. AS akan menjadi tuan rumah APEC 2023, salah satu fokus AS adalah memperluas kerja sama di bidang kesehatan dan iklim, dan mengatasi krisis di Myanmar.Menlu Blinken juga akan bertemu dengan para alumni program pertukaran AS, mengunjungi Pusat Operasi Darurat Departemen Pengendalian Penyakit Thailand, dan mengunjungi pusat penampungan dan kesejahteraan bagi korban perdagangan manusia.“Aliansi AS-Thailand sangat penting untuk memajukan Strategi Indo-Pasifik Presiden untuk mewujudkan kawasan ini menjadi bebas dan terbuka, terhubung, makmur, aman, dan tangguh,” pungkas pihak Kedubes AS.