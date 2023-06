Dubes Lu Kang: Taiwan Tak Dapat Dipisahkan dari Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Menentang Kehadiran NATO di Asia

(WIL)

Jakarta: Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Lu Kang menegaskan, Taiwan merupakan bagian dari Negeri Tirai Bambu. Ia menuturkan, tidak ada perubahan dari hal tersebut.Hal ini disampaikan Dubes Lu Kang dalam pidatonya di 'Seminar Internasional: China's Influence in Middle East and the Prospect for Stability and Peace' di Jakarta, Senin, 26 Juni 2023."Kedua sisi Selat Taiwan belum mencapai penyatuan kembali sepenuhnya, kedaulatan dan integritas wilayah Tiongkok tidak pernah dan tidak dapat dipisahkan. Hanya ada satu Tiongkok," tegasnya.Ia mengatakan, prinsip Satu Tiongkok merupakan dokumen hukum yang ditetapkan secara jelas oleh Tiongkok. Hal ini juga menjadi acuan status quo untuk pulau tersebut.Lu Kang mengungkapkan, saat ini mereka memiliki masalah paling sensitif dengan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, AS juga harus menunjukkan komitmen yang telah mereka perbuat dengan sangat jelas."Jelas prinsip Satu Tiongkok itu sudah dikomunikasikan secara khusus. Dan AS berjanji tidak akan mengejar kebijakan Dua Tiongkok atau Satu Tiongkok Satu Taiwan ," terangnya.Ia mengatakan, komitmen AS itu terkandung dalam paragraf lima komunike bersama AS-Tiongkok tahun 1982.AS, kata Lu Kang, hanya perlu mematuhi komitmennya. Ia menegaskan, sebagai sebuah bangsa, Tiongkok menghargai dan menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah mereka."Kami dengan tegas menentang segala jenis konfrontasi, terutama konfrontasi militer," ujar Lu Kang.Menurutnya, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) merupakan produk dari konfrontasi militer selama Perang Dingin."Dan baru-baru ini ada upaya untuk memperkenalkan NATO ke wilayah ini, atau bahkan membuat NATO versi Asia Pasifik," katanya."Kita tidak boleh membiatkan tragedi yang terjadi di Eropa terulang kembali di Asia Pasifik," tegas Lu Kang.Ia mengimbau agar negara-negara di kawasan mempertahankan stabilitas. Lu Kang juga menyinggung tentang Pakta Keamanan AS, Inggris dan Australia (AUKUS) yang dianggap melanggar langsung Pasal 2 Statuta Badan Energi Atom Internasional (IAEA)."Dan kami menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati status Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir," pungkasnya.Baca juga: Memancing Kekisruhan, Tiongkok Latihan Militer di Laut China Timur Dekat Taiwan