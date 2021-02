Populer Internasional: Dubes RI Tutup Usia hingga Hipotesis Asal-Usul Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Sinyo Harry Sarundajang, tutup usia. Mantan Gubernur Sulawesi Utara itu meninggal pada Sabtu, 13 Februari 2021 pukul 00.31 di MMRC Siloam Hospital Jakarta.Kabar duka ini menjadi berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Sabtu ini.Berita terpopuler lainnya adalah pengacara Donald Trump yang mengecam dakwaan pemakzulan kedua serta WHO yang menegaskan bahwa hipotesis mengenai asal-usul Covid-19 masih terbuka lebar. Berikut penjelasannya lebih lanjut:Kabar duka datang dari dunia diplomasi Indonesia. Sinyo Harry Sarundajang yang bertugas sebagai Dubes RI untuk Filipina meninggal dunia pada Sabtu dini hari di Jakarta."Jenazah rencananya akan disemayamkan di RSPAD jam 16.00 WIB dan rencananya akan dimakamkan di Manado, Sulawesi Utara," ujar keterangan yang diterima Medcom.id.Sinyo Harry Sarundajang adalah mantan gubernur Sulawesi Utara. Selama menjabat sebagai duta besar, Harry ikut berjasa dalam menolong WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.Apa detail seputar meninggalnya Dubes Sinyo dan seperti apa sepak terjangnya sebagai dubes? Selanjutnya di sini Michael van der Veen, pengacara Donald Trump, menyebut proses pemakzulan kedua di Senat AS sebagai sebuah langkah bernuansa politik yang dilakukan Partai Demokrat.Trump dituduh menghasut huru-hara di area Gedung Capitol pada 6 Januari lalu, yang berujung pada tewasnya lima orang. Trump membantah tuduhan tersebut.Sebagian besar senator Partai Republik terindikasi tidak akan menyatakan Trump bersalah atas kerusuhan di Gedung Capitol.Seperti apa pembelaan yang dilakukan Michael van der Veen? Selengkapnya di sini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa semua hipotesis mengenai asal-usul Covid-19 masih terbuka lebar.Tim WHO telah menyelesaikan misi pencarian fakta Covid-19 di Tiongkok selama empat pekan. Salah satu temuan WHO adalah Covid-19 kemungkinan besar bukan merupakan virus yang bocor dari sebuah laboratorium di kota Wuhan."Sejumlah pertanyaan telah diajukan mengenai apakah ada beberapa hipotesis yang sudah disingkirkan," kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus."Usai berbicara dengan tim investigasi, saya mengonfirmasi bahwa semua hipotesis masih terbuka lebar dan membutuhkan analisis serta studi lebih lanjut," sambungnya.Apa hipotesis utama tim WHO mengenai asal-usul Covid-19 sejauh ini? Selengkapnya cek di sini (WIL)