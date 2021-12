Dekat dengan Tiongkok, AS Berlakukan Embargo Senjata Terhadap Kamboja

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan embargo senjata terhadap Kamboja pada Rabu, 8 Desember 2021. Pemberlakuan tersebut beralasan, terdapat kekhawatiran terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan korupsi di Kamboja, serta kegiatan Tiongkok di negeri itu.Dilansir dari The Straits Times, Kamis, 9 Desember 2021, sebuah pernyataan mengatakan, tindakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan AS akan “membatasi” akses ke “barang militer yang kurang sensitif” serta “artikel pertahanan dan layanan pertahanan” oleh badan militer dan intelijen Kamboja.“AS tetap berkomitmen penuh untuk kemerdekaan Kamboja dan kedaulatan rakyatnya,” kata Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo.“Kami mendesak pemerintah Kamboja untuk membuat kemajuan berarti dalam menangani korupsi dan pelanggaran HAM, dan bekerja untuk mengurangi pengaruh militer Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Kamboja, yang mengancam keamanan regional dan global,” jelas menteri berusia 50 tahun tersebut.Pada November, AS memberikan sanksi kepada dua pejabat Kamboja atas pangkalan angkatan laut yang didanai AS. Pangkalan tersebut diketahui kian direnovasi untuk digunakan oleh Tiongkok, dimana terdapat tuduhan korupsi dalam proyek tersebut.Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen disebut menjadi salah satu mitra terdekat Tiongkok di Asia. Pemerintahan Sen telah membongkar fasilitas di pangkalan Ream, yang sebagian dibangun dengan uang dan menjadi tuan rumah bagi latihan AS.Tiongkok pun semakin memaksakan klaim teritorial di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Hal ini meningkatkan ketegangan dengan banyak negara Asia, namun Kamboja semakin tampak sebagai sekutu.